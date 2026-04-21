Mostre, fotografia e tradizioni rurali: il 21 aprile in Molise tra esposizioni e il Campionato regionale di potatura a Montorio nei Frentani
REGIONE – La giornata del 21 aprile in Molise si apre sotto il segno della fotografia e delle tradizioni rurali, con un calendario che intreccia sguardi artistici, memoria collettiva e gesti antichi. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso proseguono le grandi rassegne dedicate all’immagine: nell’atrio del Palazzo della Provincia resta visitabile fino al 30 aprile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un viaggio visivo dentro le comunità che custodiscono il territorio. Sempre nel capoluogo, fino alla stessa data, torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, mentre alla Galleria Aratro dell’Unimol continua fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un percorso che esplora forme, texture e fragilità del reale.
Fuori città, il Molise agricolo si rimette in movimento: a Montorio nei Frentani va in scena la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico, una competizione che è anche un rito di comunità, dove tecnica, esperienza e tradizione si incontrano tra gli ulivi.
MOSTRE
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 21 APRILE
A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
22 aprile
A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 fa tappa a Mirabello Sannitico
25 aprile
Fiera di Primavera a Campolieto
26 aprile
Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,
1 maggio
Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro
La Pagliara – Maje Maje a Fossalto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto