Mostre, fotografia e tradizioni rurali: il 21 aprile in Molise tra esposizioni e il Campionato regionale di potatura a Montorio nei Frentani

REGIONE – La giornata del 21 aprile in Molise si apre sotto il segno della fotografia e delle tradizioni rurali, con un calendario che intreccia sguardi artistici, memoria collettiva e gesti antichi. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso proseguono le grandi rassegne dedicate all’immagine: nell’atrio del Palazzo della Provincia resta visitabile fino al 30 aprile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un viaggio visivo dentro le comunità che custodiscono il territorio. Sempre nel capoluogo, fino alla stessa data, torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade, mentre alla Galleria Aratro dell’Unimol continua fino al 6 maggio la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino, un percorso che esplora forme, texture e fragilità del reale.

Fuori città, il Molise agricolo si rimette in movimento: a Montorio nei Frentani va in scena la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico, una competizione che è anche un rito di comunità, dove tecnica, esperienza e tradizione si incontrano tra gli ulivi.

MOSTRE

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 21 APRILE

A Montorio nei Frentani la 20ª edizione del Campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 aprile

A Santa Croce di Magliano tornano le Giornate della Primavera Santacrocese (fino al 26)

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 fa tappa a Mirabello Sannitico

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

26 aprile

Il Rotary Club di Agnone organizza “Note di Speranza – L’organo a canne della Chiesa dell’Annunziata”,

1 maggio

Tornoa ad Agnone il Festival Fuoco al Centro

La Pagliara – Maje Maje a Fossalto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli