5° Nakayama Fitness Day a Vinchiaturo: il programma

VINCHIATURO – Sabato 24 giugno 2023 a Vinchiaturo prenderà il via la 5nta edizione del Nakayama Fitness Day. L’iniziativa realizzata grazie al Patto per lo sviluppo del Molise, fortemente voluta dall’ASD Nakayama Fitness Club, attiva sul territorio Vinchiaturese dal 1981, porterà in Molise numerosi atleti provenienti dalle regioni vicine e dalle diverse società sportive molisane che hanno scelto di esserci. A partire dalle 11.00 del mattino i numerosi atleti presenti si riverseranno nelle due maxi aree allestite ad hoc, la prima area denominata area fitness verrà allestita al Palasport Comunale di Vinchiaturo, le attività sportive praticabili saranno pilates, gag, hiit, total body, senior fitness e kick boxing; le lezioni guidate da Trainer esperti del settore regaleranno agli atleti presenti un esperienza senza eguali, un’esplosione di musica colori e divertimento invaderà il palasport, il tutto accompagnato dalla distribuzione dei tanti gadget in omaggio messi a disposizione dalle aziende locali che hanno sostenuto l’iniziativa.

La seconda area denominata Area Spartan allestita presso il lago collinare di Monteverde di Vinchiaturo in zona NAT’TUR, prevederà la prima edizione della Moli Spartan Race una gara podistica mai realizzata in Molise, con 14 ostacoli artificiali e 6 difficoltà naturali. Un’esperienza unica nel suo genere, quattro le categorie in gara baby – junior – under 25 – over 25, ogniatleta riceverà il premio di partecipazione, inoltre se accreditati in gruppo potranno concorrere per la classifica Team. Per tutti gli atleti provenienti da fuori regione diverse convenzioni sono state predisposte con le strutture ricettive della zona come l’Hotel Ruffirio, ed i B&B: Le Pietre, Dimora Molise e Pinanob.

Inoltre nei pressi dell’area fitness verrà allestita un area food dove tutti i presenti potranno degustare accompagnati da buon musica, squisiti panini con carni locali cotte al momento. Al termine della attività sportive l’ASD Nakayama Fitness Club in collaborazione con il centro sportivo WELAB regalerà al pubblico un meraviglioso gala serale ricco di esibizioni sportive e premiazioni d’eccezioni; l’ingresso gratuito al palasport per “Sport Incanto” chiuderà una lunga maratona sportiva, una giornata memorabile che terrà in se gli elementi fondanti dello sport ovvero aggregazione, rispetto e competizione sana, al termine dello show gli ospiti saranno accompagnati all’esterno della struttura per gli imperdibili fuochi pirotecnici.