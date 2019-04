58° Torneo delle Regioni: i risultati del Molise il 15 aprile

Si conclude in parità la terza gara del Molise U17 contro il Bolzano. I meritati cinque punti sono sufficienti e consentono al Molise lo storico accesso ai Quarti come miglior seconda. Chiudono con una sconfitta i Giovanissimi del Molise l’ultima gara in programma contro il Bolzano. L’Under 15 del Molise esce dal Torneo delle Regioni a testa alta. Termina con il risultato di 3-2 per il Bolzano l’esperienza targata TdR per la formazione allenata da Mister Di Rienzo della categoria Juniores.

ALLIEVI

Partita importante per le due selezioni al comunale di Valmontone che si giocano il tutto per tutto. Gioca bene il Molise rispondendo con il giusto approccio ai primissimi accenni d’attacco dei blu dell’Alto Adige. Giusta la grinta degli undici di Caruso che oggi devono dare il massimo per concretizzare un buon risultato necessario per l’accesso ai Quarti. Goal cercato e trovato al 9’ del primo tempo con l’attaccante del S.S. Pietro e Paolo del bravo Barbieri. Punizione dai 30 metri con lancio perfetto della sfera che si posiziona alla destra di portier Riccardi. Ottima la determinazione delle punte molisane Arco Salladina e Barbieri che danno filo da torcere alla retroguardia del Bolzano. Ancora Barbieri al 15’ tiro centrale che manda in difficoltà il portiere che risponde in due tempi. Risponde dopo due minuti il Bolzano con Badolato tu per tu con Scasserà ma i pugni del portire dell’F.W.P. Matese hanno la meglio e mandano via il pericolo.

Il Molise dimostra carisma e talento davanti ad una selezione che vuole pareggiare i conti si fa veder spesso in area di rigore di fronte ad una ben compatta e precisa difesa molisana. Ci riprova al 25’ il Bolzano ma la sfera supera il legno orizzontale..

Risponde Salladina dopo una manciata di minuti, con un colpo di testa, ma la palla si spegna dopo il palo alla destra di Panzanini. Si chiude la prima frazione di gioco con Miranda a servizio di Iannetta ma il colpo di tesa non pesca impreparato l’estremo difensore avversario. Negli spogliatoi con il risultato di 1-0 per il Molise. Lo stesso riprende il match con ancor più energia fronteggiando un Bolzano che si fa pericoloso in area rendendosi insidioso al 10’ con Willeit che sferza un tiro troppo impreciso e debole sul pallone che finisce fuori. Occasione mancata per il capitano Iannetta al 20’. Non mette giù la palla in area di rigore e spegne l’operazione bis. Ne approfitta della stanchezza dei molisani Donadio al 58’ su ribattuta dopo la punizione di Ghiotti e manda nel sacco con freddezza e lucidità la palla dell’1-1 pareggiando i conti. Sul finale la punizione di Iannetta con portier Riccardi che evita il pericolo porta al triplice fischio finale che chiude il match con il risultato di 1-1. Il pareggio dice bene al Molise Allievi e gli da la possibilità di raggiungere il traguardo tanto sognato e tanto sperato: i Quarti di Finale.

DICHIARAZIONI DOPO GARA BOLZANO-MOLISE

Mister Caruso: C’è una grandissima soddisfazione da parte mia e dei ragazzi per essere approdati ai Quarti per la prima volta nella storia calcistica della Rappr. Allievi del Molise. Un ringraziamento speciale ai ragazzi al Presidente,al Consiglio Direttivo del C.R. Molise e al Commissario Tecnico Regionale Marco Maestripieri che ha creduto fortemente in me dandomi piena fiducia. Un grazie alla mia famiglia che mi sostiene, supporta donandomi i la forza e lo stimolo necessario per affrontare al meglio ogni sfida sportiva e non. Entrare tra le prime otto d’Italia inorgoglisce l’intero movimento calcistico molisano dimostrando che il lavoro, condotto bene sul campo, porta grandi risultati. La nostra piccola ma grande regione ha fatto la differenza non solo con il fair play ma anche con il talento. Pelle e cuore sempre sul pallone pronti a vivere con entusiasmo e lucidità l’evento unico e irripetibile dei quarti di finale in programma il 17 aprile 2019”.

Arco Lorenzo U17 Molise: “Sin dal primo match contro la Calabria abbiamo mostrato un vero spirito di squadra, sfruttando il rigore neutralizzato dal nostro portiere per caricarci ulteriormente. Siamo stati bravi a procurarci due calci di rigore, trasformati dal nostro capitano, che ci hanno permesso di portare a casa i primi tre punti. Il mister ci aveva anticipato che le due partite successive sarebbero state complicate, ma siamo stati bravi a rimanere sempre uniti, grazie alla nostra determinazione. Io e i miei compagni stiamo vivendo un’esperienza bellissima che porteremo sempre dentro di noi. Un ringraziamento speciale al Mister Caruso, al C.R. Molise e a tutto lo stoff che ha creduto in noi. È giustissimo essere entusiasti, ma bisogna rimanere con i piedi per terra e pensare solo ed esclusivamente ai quarti”.

TABELLINO

Bolzano – Molise 1-1

BOLZANO – Riccardi, Donadio, Brugger, Willeit, Ghiotti, Bock, Costalunga, Schwarz, Badolato, Andergassen, Lintner. Allenatore: Obrist. A disp: Panzanini,Sibi, Angerer, Lacedelli, Fofana, Zine, Pichler, Wieland

MOLISE: Scasserra, Aletta, Luisi, Fruscella, Arco (Russo 74′), Barbieri, Iannetta, Rossi, Salladina, Barile, Miranda. A disp.: Recchia, Palumbo, Calò, Forgione, De Luca, Maione, Cianitto, Russo, Di Tella. Allenatore: Caruso

Reti: 9’ Barbieri (M), 58’ Donadio (B)

Arbitro: Gramolelli

Note: 200 persone presenti in tribuna.

GIOVANISSIMI

Il Molise giovanissimi dà il meglio contro la selezione dell’Alto Adige, ma il sacrificio non è sufficiente a recuperare il vantaggio degli avversari: 3 – 2 per il C.P.A. Bolzano il risultato finale. Primissimi minuti per la formazione dei mister Maestripieri e Patriarca che, al comunale di Valmontone, si giocano il tutto per tutto contro il C.P.A Bolzano, i primi a quota due punti in classica e i secondi a un punto. Fondamentale la vittoria per i migliori venti del Molise. Primissimo minuto con il Molise che risponde bene al match cercando di essere propositivo in attacco. Lombari ci prova al 12’ ma il suo lancio si spegne sul fondo.

Risponde Hysomemaj al 15’ ma il tiro va a finire fuori, alla destra del portiere dell’A.S.D. Real Guglionesi Tipurlea. Il Molise ci crede, cerca la rete e la trova al 15’ grazie all’attaccante dell’A.S.D. Acli CB e Campodipietra Ruggiero che, con un tiro secco e forte, dirotta la sfera sotto il sette. Risponde il Bolzano dopo pochi minuti, ma la difesa molisana arresta con fermezza e lucidità la debole idea dell’ attacco targato Bozen. Prima parte di gioco con un Molise propositivo che attacca e ad avvolge gli avversari. Ci prova Lombari al 20’ in area, lanciando un bel tiro centrale e troppo comodo per portier Lipinski. Gol del pari al 26’ su un calcio di punizione a favore del C.P.A Bolzano. A battere è Kryemadhi: botta della difesa e risposta dell’attaccante, che dirige con precisione il pallone nell’angoletto alla destra dell’estremo Tipurlea.

Ottimo lo spunto di Ruggiero, al 28,’ a servizio di Sciarretta, il quale supera due difensori e a tu per tu con Lipinsky sbaglia dirigendo la palla fuori dalla traversa. Il Bolzano approfitta, sul calare del cronometro, di una disattenzione della difesa. Serie di rimpalli in area; ha la meglio Mayr che, con un potente lancio, beffa Tipurlea sul secondo minuto di recupero e porta il direttore di gara a chiudere la prima parte di gioco con il risultato di 2-1 per la selezione del CPA Bolzano. Nella ripresa il Bolzano mette in sicurezza il match con Hysomemaj, che si inserisce con astuzia nell’ area avversaria e buca il centro, mettendo in sicurezza il match. Ma per il Molise ancora non è finita. Ultima decade di gioco più incisiva per gli undici di Maestripieri e Patriarca. Ad accorciare le distanze è Fraraccio al 65’ che con un vibrante lancio dirotta la palla alla destra dell’estremo difensore che resta inerme.

Degne di nota nella seconda frazione le perfomances del fresco Todisco che arresta con fermezza le azioni dell’insidioso attacco del Bolzano. Il sacrificio e la grinta del Molise in attacco e in difesa, sul calare del cronometro, non sono sufficienti a cambiare il 3-2 finale.

“Sono orgoglioso della rosa che io e Patriarca abbiamo avuto a disposizione grazie al lavoro svolto da Mister Oriente. Diversi fattori positivi oggi hanno avuto la meglio per il Bolzano. Abbiamo disputato un match portando in campo le nostre forze e le nostre energie e abbiamo perso su due gol in contropiede degli avversari… Usciamo a testa alta da questa Competizione Dilettantistica Nazionale. L’edizione 2019 è un invito a continuare a lavorare in questa direzione. Abbiamo portato a Fiuggi il talento della nostra terra e continueremo a farlo anche nelle prossime edizioni. Il Molise adesso è diventato una realtà con la erre decisamente maiuscola”. Queste le parole del Commissario Tecnico Maestripieri al termine del match.

TABELLINO

Bolzano-Molise 3-2

BOLZANO: Lipinski, Albanese, Dejaco, Franzoso (Insom 58’), Hysomemaj, Leka, Lipinski, Mattevi, Mayr, Niederkofler, Ortolani, Naci. A disp.: Zitturi, Antonelli, Gasser (Leka 53’), Insom, Kryemadhi, Malafronte, Obletter, Rabensteiner, Schoenthaler.

MOLISE: Tipurlea (Todisco 60’), Colantuono (Ercolano 64’) Salvatore, Colombo (K), D’Angelo, Ciocca(Del Bianco 58’), Colagrossi (Russo 59’), Sciarretta, Ruggiero, Lombari (Mastrangelo st), Fraraccio. A disp.: Todisco, Pinto, Mastrangelo, Russo, Del Bianco, Ercolano, Aufiero, Vasile, Giordano. All: Marco Maestripieri

All. in seconda: Vittorio Patriarca

Reti: 14’ Ruggiero (M), 26’ Kryemadhi (B), 35’ + 2’ Mayr (B), 57’ Hysomemaj (B) 65’ Fraraccio (M)

Arbitro: Pinzari della sezione di Ciampino.