A spasso sulla neve nei luoghi più suggestivi, programma 23-29 gennaio

REGIONE – Dopo il grandissimo successo delle ultime ciaspolate, continuano le passeggiate nei luoghi più incantevoli della regione. Questo weekend, escursioni al mattino e al tramonto e ogni giorno un’avventura Attraverso il Molise. Ecco il programma dal 23 al 29 gennaio:

SABATO 28

Ciaspolata tra gli abeti soprani e brindisi con vin brulé – h 9.30, Pescopennataro (IS)

Ciaspolata al tramonto a Monte Campo con aperitivo – h 17.00, Capracotta (IS)

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 10.00-15.00, Pescopennataro (IS)

DOMENICA 29

Ciaspolata sul Matese e brindisi con vin brulé – h 9.30, Campitello Matese (CB)

Ciaspolata panoramica a Monte Campo – h 9.30, Capracotta (IS)

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 10.00-15.00, Pescopennataro (IS)

TUTTI I GIORNI

In Jeep 4×4: escursione fuoristrada – h 10.00, Isernia

Escursione a cavallo: in sella tra sentieri e ruscelli – h 10.30, Sant’Agapito (IS) – Lago di Occhito (CB)

Trekking “A passi sospesi”: visita al Ponte Tibetano e al borgo – h 10.30, Roccamandolfi (IS)

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Gli organizzatori forniranno ai partecipanti le attrezzature necessarie al momento dell’escursione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.