A Termoli tutto pronto per “Molise in Fiera”

TERMOLI – A Termoli è tutto pronto per “Molise in Fiera”. Appuntamento in piazza Giovanni Paolo II dal 16 al 20 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21.

“Si potrebbe pensare che nell’era della trasformazione digitale questo canale offline stia perdendo la sua importanza, invece le fiere sono indispensabili per potersi distinguere nell’immenso mare di informazioni nel quale siamo immersi ogni giorno e che a volte ha come risultato quello di creare un senso di confusione e disorientamento”, si legge sulla pagina Facebook di “Molise in Fiera”.