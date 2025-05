Giovanni Impastato incontra gli studenti a Termoli

TERMOLI – A partire da oggi tornano, tra Abruzzo e Molise, “I Fiori della Memoria”. Fino al 24 maggio il progetto, a cura della compagnia giuliese Merli Bianchi in collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi (PA) propone a scuole e cittadinanza incontri e presentazioni dei libri “Resistere a Mafiopoli” di Giovanni Impastato e il libro per ragazzi “Peppino naso all’insù” di Evelin Costa (entrambi ed. Navarra) per ricordare, nella settimana della Legalità, la figura di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978.

Oggi, 17 maggio, alle ore 10.30 Giovanni Impastato incontra gli studenti dell’IISS E.Majorana di Termoli. Alle ore 18 invece l’autore incontra la cittadinanza presso la Biblioteca “Felicia Bartolotta e Peppino Impastato” del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo (CH) con la presentazione del libro “Resistere a Mafiopoli” in collaborazione con Dafne ETS.

I FIORI DELLA MEMORIA. È un progetto culturale e artistico nato dalla Compagnia dei Merli Bianchi in collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e una nutrita rete di associazioni locali e nazionali che, negli anni, hanno aderito. Ha l’obiettivo di fare “memoria attiva” ossia di ricordare, raccontare e costruire futuro; fare esperienza pratica e di ricerca su temi inerenti valori fondamentali riguardanti l’impegno civile, il rispetto della dignità e dei diritti umani, la legalità democratica, la tutela e l’educazione dei minori, il diritto al lavoro, l’informazione e la formazione di cittadini consapevoli attraverso gli strumenti dell’incontro e del dialogo.

L’intero progetto è a cura di Laura Margherita Di Marco, promosso dalla Compagnia dei Merli Bianchi e delle associazioni del territorio abruzzese coinvolte.