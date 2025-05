Programma Interreg Ipa Adrion 2021–2027, Info day il 14 maggio

TERMOLI – Il prossimo 14 maggio, a partire dalle ore 9 presso l’Aula Adriatico del Polo Didattico dell’Università degli Studi del Molise a Termoli, si terrà l’Info day, relativo al Programma Interreg Ipa Adrion 2021–2027, per la Second Call for Proposals. L’evento è organizzato dal National Contact Point di Programma della Regione Marche, con la fattiva collaborazione dell’Assessorato allo Sviluppo economico e al Servizio Cooperazione Territoriale Europea della Regione Molise.

L’importante appuntamento, unico per tutto il centro sud Italia, sarà ospitato dall’Università degli Studi del Molise e vedrà la presenza, tra gli altri, del rappresentante del Comitato di Sorveglianza IPA ADRION del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il programma Interreg IPA ADRION promuove la cooperazione tra dieci Paesi dell’area adriatico-ionica su temi chiave come innovazione, sostenibilità, mobilità e governance. Gli Info days rappresentano un’occasione fondamentale per soggetti, come enti pubblici, università, imprese e organizzazioni della società civile, interessati a partecipare ai bandi. Si tratta di giornate dedicate a fornire informazioni pratiche, approfondimenti tematici e supporto alla creazione di partenariati transnazionali.

“Riconoscendo l’importanza strategica dell’evento e la grande opportunità rappresentata dalla realizzazione dell’Info day sul nostro territorio, in particolare, nella città di Termoli, abbiamo accolto l’invito della Regione Marche ad essere parte attiva dell’organizzazione – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese Di Lucente – È un’opportunità concreta per tutti coloro, siano essi enti o professionisti, che si occupano di progettazione e sviluppo territoriale. Un’occasione – ha concluso – per ampliare il raggio d’azione, rafforzare le reti di collaborazione e conoscere più da vicino le possibilità offerte dal programma Adrion”.

L’Info day del prossimo 14 maggio è aperto al pubblico previa registrazione, da effettuarsi entro il 12 corrente mese, attraverso il seguente link: https://forms.gle/5SJNrwWTAnPVadht6.