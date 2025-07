Addizionali Irpef: in Molise è tra le più alte d’Italia

CAMPOBASSO – Nella classifica delle addizionali Irpef (regionali e comunali), l’Italia si presenta a macchia di leopardo con i due balzelli collegati al reddito che variano in base ai territori. A fotografare questa situazione è stato il servizio Stato sociale, Politiche fiscali e previdenziali, Immigrazione della Uil.

Dal report si apprende che in Molise l’addizionale regionale per redditi a quota 20mila euro è di 356 euro, 910 euro per quelli di 40mila euro. Omogenee quelle comunali: 160 euro a Campobasso e Isernia per redditi di 20 mila euro, 320 euro per quelli pari a 40 mila euro. Le addizionali regionali risultano tra le più care d’Italia, nella media quelle comunali.