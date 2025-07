Focus su investimenti a Expo 2025, seminario congiunto

Seminario tra MIMIT, Regione Molise e DR Automobiles. Di Lucente: ”un Molise competitivo e attrattivo per investimenti internazionali è possibile”

OSAKA – Nell’ambito della programmazione ufficiale dell’Expo 2025 di Osaka, si è svolto oggi l’evento “Investin in Molise”, promosso in collaborazione tra il MIMIT, la Regione Molise e DR Automobiles Groupe, azienda testimonial per il Molise del ministero del Made in Italy.

L’incontro, dedicato alle opportunità di internazionalizzazione e di attrazione di investimenti nel comparto automotive, ha visto la partecipazione di investitori e partner giapponesi già attivamente coinvolti nelle collaborazioni con DR Automobiles. L’obiettivo dell’evento è stato rafforzare il legame industriale tra Italia e Giappone, valorizzando il ruolo strategico di DR Automobiles e il potenziale di sviluppo del territorio molisano.

Dopo i saluti istituzionali del Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025, Mario Vattani, e del Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Quintino Pallante, i lavori sono stati aperti dall’Assessore regionale alle Attività Produttive, Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese, Andrea Di Lucente che ha illustrato il ruolo della Regione nell’attrazione degli investimenti esteri sul territorio e l’offerta localizzativa regionale.

Nel suo intervento, l’Assessore Di Lucente ha illustrato le politiche regionali per l’attrazione degli investimenti, sottolineando l’impegno nel creare un ecosistema favorevole allo sviluppo industriale, alla crescita delle imprese e al rafforzamento dei legami con mercati strategici come quello giapponese.

“Siamo qui al Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, per presentare, in sinergia con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Invitalia, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, le straordinarie opportunità offerte dal nostro territorio – ha dichiarato Di Lucente – Con strumenti come il Contratto di Sviluppo Regionale, il fondo aree sottosviluppate (FSC), il Fondo per le Aree Interne e le risorse del PNRR e della Programmazione FESR FSE 2021-2027, stiamo costruendo una vera e propria architettura di iniziative che non si limitano a distribuire fondi, ma che orientano e accompagnano progetti d’impresa di lungo respiro. L’avvio di un’importante operazione con la BEI, Banca Europea Investimenti, permetterà di facilitare inoltre l’emissione di prestiti, alle imprese che vorranno venire ad investire in Molise”.

“Oggi – ha sottolineato l’assessore – DR Automobiles ha annunciato un nuovo investimento di 50 milioni di euro per il sito produttivo di Macchia d’Isernia (IS). Il piano industriale vedrà assunzioni per 300 unità nell’ambito di un progetto di revamping di storici ed iconici brand italiani, comprendente anche la realizzazione di nuove autovetture per il segmento premium.

Una grande notizia – ha commentato – il progetto di DR Automobiles avrà una forte valenza socio-economica, non solo per il Molise ma per tutta l’area del centro-sud Italia. La scelta del MIMIT di individuare DR Automobiles come testimonial del Made in Italy per il Molise non è casuale: è il riconoscimento di un’impresa che ha saputo incarnare i valori del nostro Paese – qualità, design, competenza – senza mai perdere il legame con la propria terra. Abbiamo bisogno di realtà come questa per rendere grande il Molise”.