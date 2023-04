AeQuilibrium Cup 2023 in Molise: due mesi al D-Day dell’evento

CAMPOBASSO – Due mesi. Tanto manca nel countdown in vista dell’appuntamento centrale per il 2023 della pallavolo molisana. Il 26 giugno, infatti, inizierà l’AeQuilibrium Cup 2023, ossia il Trofeo delle Regioni, la rassegna che mette in luce tutte le speranze future del movimento tricolore sotto rete.

Il percorso di avvicinamento è sempre più scandito in tutta Italia anche perché, con il via ai singoli Trofei dei Territori, c’è una fase di avvicinamento importante alla kermesse che porterà su di sé il centro dell’attenzione di tanti addetti ai lavori su Campobasso, sede centrale della competizione, ma saranno coinvolti anche Ferrazzano, Mirabello Sannitico e Vinchiaturo.

Qui – sino al primo luglio – ci sarà la possibilità di vedere all’opera le migliori under 15 ed i migliori under 16 pronti a battagliarsi per consentire alla propria rappresentativa di centrare il successo. Saranno ventuno i team in lizza (accanto alle diciannove selezioni regionali, Trento e Bolzano si disimpegneranno, come consuetudine, con sei più uno differenti) che, sin dalla fase a gironi, sono pronti a regalare emozioni agli appassionati presenti in tribuna.

In queste ore il presidente della Fipav Molise Gennaro Niro – a capo anche del comitato organizzatore – sta bruciando le tappe per concludere tutti gli aspetti legati alla logistica ed all’ospitalità dell’evento. Contemporaneamente, si sta lavorando sodo anche sulle partnership, nonché sul programma – non solo tecnico – dell’evento per far sì che la kermesse resti a lungo nei ricordi di quanti verranno in Molise.

Del resto, l’AeQuilibrium Cup rappresenta non a caso il momento di punta della stagione giovanile. Ad affiancare la Federvolley territoriale ci sarà, a livello istituzionale, in prima fila la Regione Molise, nonché il Coni Molise, Sport e Salute e l’Unimol.