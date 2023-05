AeQuilibrium Cup 2023 in Molise tra volley e divertimento

CAMPOBASSO – Dal 26 giugno al primo luglio il Molise avrà su di sé gli occhi dell’intera Italia pallavolistica per l’edizione 2023 dell’AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni con al via i migliori under 16 e le migliori under 15 del territorio nazionale suddivisi in rappresentative regionali.

Con la selezione dei team che si fa sempre più pressante ed il lavoro sugli otto impianti sede di gioco che prosegue, il comitato organizzatore dell’evento – a meno di un mese dal via alla competizione – si sta concentrando anche sugli aspetti a latere della kermesse per rendere memorabile l’esperienza in regione per tutti i partecipanti.

E se, sui social, spesso si parla, riferendosi al Molise, di una ‘regione che non esiste’ da parte della squadra capitanata da Gennaro Niro è stato definito un piano di itinerari che, nell’arco di tre giorni, permetterà a dirigenti, accompagnatori ed addetti ai lavori di conoscere più da vicino alcune delle principali bellezze del territorio. Si partirà martedì 27 giugno partendo da Campobasso e toccando Pietracupa, Bagnoli del Trigno e l’Atene del Sannio Agnone. Mercoledì 28 incursione sulla costa e nell’area frentana con zoom su Larino e Termoli e, infine, giovedì 29 la visita ad Altilia e poi una forte attenzione sul capoluogo di regione (Campobasso).

Proprio il capoluogo di regione, tra l’altro, il 29 ed il 30 sarà il cuore degli eventi di spettacolo che faranno da ulteriore cornice alla kermesse in virtù della sinergia con l’associazione universitaria Omnia. Nell’area antistante la facoltà di Economia dell’Unimol il giovedì ci sarà spazio per una maratona musicale aperta da band locali con al centro una cover band di Vasco Rossi e, infine, un dj-set per completare l’evento. Il giorno successivo, momento anche delle premiazioni per le squadre dal quinto al ventunesimo posto, ci sarà un concerto di un artista in voga tra i ragazzi ed un dj-set di un noto network radiofonico nazionale.

Di fatto, oltre allo spettacolo offerto su parquet e taraflex, ce ne saranno di ulteriori in grado di rendere l’evento semplicemente unico.