Agricooltour 2025: Porfirio Rubirosa live a Montemitro

Sabato 19 luglio Porfirio Rubirosa in concerto acustico alla Fattoria Il Giardino dei Ciliegi per Agricooltour Festival 2025. Musica, poesia e natura

MONTEMITRO – Anche nel 2025 Agricooltour festival avrà tra le sue tappe la Fattoria sociale Il giardino dei ciliegi di Montemitro (CB), che sabato 19 luglio alle 21:30 ospiterà il concerto gratuito di Porfirio Rubirosa. Il cantautore veneto proporrà per l’occasione in acustico lo spettacolo Te lo faccio vedere io. L’amore, che lui stesso descrive così:

“Le canzoni di Porfirio Rubirosa. Quelle di Piero Ciampi (e non solo). I versi del Magnifico Poeta Alfonso Simioni. Questo e tantissimo altro è Te lo faccio vedere io. L’amore., il nuovo spettacolo del Capo dei Dadaisti. Musica e parole, dal palco e attraverso l’interazione diretta del pubblico con l’artista, per affrontare l’unico argomento di cui abbia veramente senso parlare”.

L’evento musicale sarà preceduto alle 19:30 da un aperitivo. Per info e prenotazioni si può chiamare il numero 347 1926278 (Maurizio).

La Fattoria sociale Il giardino dei ciliegi, fa parte del circuito di Agricooltour dal 2019 ed è nata nel 2014 con l’idea di avvicinare le persone a un’agricoltura sana, naturale, in sintonia con l’ambiente circostante. Azienda agricola biologica, si estende su un territorio di 13 ettari nel quale si producono olio extravergine d’oliva, cereali, ortaggi e frutta secondo il metodo dell’agricoltura organica e rigenerativa del suolo. Vengono inoltre proposte attività didattiche con le scuole e le famiglie, sociali con cooperative e associazioni, e ricreative con iniziative culturali, degustazioni e corsi.

Porfirio Rubirosa si autodefinisce ‘capo dei dadaisti’. Le sue canzoni non sono mai quello che sembrano all’apparenza, e la sorpresa è sempre dietro l’angolo. I brani sono infatti ricchi di riferimenti culturali, da Derrida a Deleuze, da Lakan a Zizek e a Fisher, spesso celati sotto un linguaggio perfino irriverente. Filo conduttore della sua produzione musicale è la perdita dell’individualità con le pericolose derive che comporta e le conseguenze del consumismo contemporaneo. Non manca inoltre un forte riferimento ai temi ambientali e della sostenibilità. Le sue esibizioni mischiano canzone d’autore, monologhi teatrali e performance artistiche situazioniste. Cinque i suoi album pubblicati (usciti tra il 2005 ed il 2023), l’ultimo dei quali è Il furore composto, un concept sui sette vizi capitali.

Agricooltour festival, sin dagli inizi, ha come caratteristica distintiva quella di svolgersi in luoghi dove il patrimonio enogastronomico italiano è tutelato e valorizzato, con l’obiettivo di promuovere la buona musica d’autore insieme alle bellezze paesaggistiche italiane. Questo progetto si aggiunge quest’anno a Fortini sonori, il format di formazione all’ascolto di Isola Tobia Label (Mercadante Editore) che si sta svolgendo in alcuni piccoli borghi italiani e che comprende anche Agricooltour campus.