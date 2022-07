Agricooltour festival 2022 in Molise: a Montemitro il 30 luglio

Sabato 30 luglio il concerto acustico del cantautore e musicista Lorenzo Meazzini verrà ospitato dall’azienda di Montemitro (CB)

MONTEMITRO (CB) – Agricooltour festival anche nel 2022 torna a essere ospitato dalla fattoria sociale Il giardino dei ciliegi di Montemitro (CB), che farà da scenario al live set in solo di Lorenzo Meazzini, programmato per sabato 30 luglio alle 20:30! Il cantautore e musicista toscano proporrà in concerto il suo repertorio in acustico avvalendosi anche di strumenti particolari tali da creare un clima evocativo e poetico in sintonia con l’ambiente rurale che lo ospiterà. L’evento, a ingresso gratuito, verrà preceduto alle 19:30 da un aperitivo cenato al costo di €20. Prenotazioni al numero 347 1926278.

La fattoria sociale Il giardino dei ciliegi è nata nel 2014 con l’idea di avvicinare le persone a una agricoltura sana, naturale, in sintonia con l’ambiente circostante. Azienda agricola biologica, fa parte del circuito di Agricooltour dal 2019 e si estende su un territorio di 13 ettari nel quale si producono olio extravergine d’oliva, cereali, ortaggi e frutta. Vengono inoltre proposte attività didattiche con le scuole e le famiglie, sociali con cooperative e associazioni, e ricreative con iniziative culturali, degustazioni e corsi.

Lorenzo Meazzini, formatosi in chitarra jazz al Saint Louis College of Music di Roma e laureato in Musicoterapia ad Assisi (PG), ha preso parte a numerosi progetti artistici come musicista e come autore cercando una contaminazione continua. Nel 2019 l’artista ha pubblicato il suo primo EP Microcosmico, mentre nel 2021 è uscito il suo singolo Nella città, per il quale ha curato anche le illustrazioni e le animazioni del videoclip. Entrambi i lavori discografici sono autoprodotti.

Media partners di Agricooltour festival 2022, che ha il patrocinio di SIAE, sono MUSICA ITALIANA EMERGENTE (www.mieonline.it), che segue il festival da un punto di vista musicale, e MEDIA & SIPARIO (www.mediaesipario.it), che sta invece curando una serie di articoli di carattere enogastronomico legata ai luoghi del tour.

Le date di Agricooltour già confermate:

sabato 16 luglio 2022, Sorelle Lo Re (Isnello, PA – Sicilia)

domenica 17 luglio 2022, Azienda Agricola Rosario Pendolino (Aragona, AG – Sicilia)

giovedì 21 luglio 2022, Fornace di San Paolo (Morsano del Tagliamento, PN – Friuli Venezia Giulia)

venerdì 29 luglio 2022, Frantoio Montecchia (Morro D’Oro, TE – Abruzzo)

sabato 30 luglio 2022, Fattoria sociale Il Giardino dei Ciliegi (Montemitro, CB – Molise)

venerdì 26 agosto 2022, Myricae (Farigliano, CN – Piemonte)

sabato 27 agosto 2022, Società agricola La Fragolina – Aire (Demonte, CN – Piemonte)

sabato 3 settembre 2022, Capacciotti Green Dream (Cerignola, FG – Puglia)

Anche per questa edizione, la struttura che si mostrerà più creativa nell’allestire il palco dove si esibirà l’artista scelto e che si distinguerà per ospitalità e organizzazione, riceverà il premio Agricoolstage, consistente in un tagliere di legno realizzato artigianalmente e – novità di quest’anno – anche un alberello da piantare come simbolo di rinascita. Nel 2019 il riconoscimento è stato assegnato alla Fattoria sociale Il Giardino dei Ciliegi di Montemitro (CB), nel 2020 a Nuvolive Glamping di Castelvetrano (TP) e nel 2021 alla società agricola Sorelle Lo Re di Isnello (PA).