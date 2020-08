Agricooltour festival a Montemitro: data molisana il 9 agosto

MONTEMITRO (CB) – Per il secondo anno consecutivo Agricooltour festival arriva alla Fattoria sociale Il giardino dei ciliegi di Montemitro (CB), che domenica 9 agosto alle 21:30 ospiterà il concerto acustico di ChiaraBlue, accompagnata per l’occasione dal chitarrista Matteo Iarlori. L’evento verrà preceduto alle 20:30 da un aperitivo cenato che avrà un costo di 10 euro. È gradita la prenotazione chiamando Maurizio al numero 347 1926278.

La Fattoria sociale Il giardino dei ciliegi nasce nel 2014 e copre un territorio di 13 ettari. Azienda agricola biologica, si pone l’obiettivo di avvicinare le persone a un’agricoltura sana, naturale, in sintonia con l’ambiente circostante. Oltre alla produzione di olio extravergine d’oliva, cereali, ortaggi e frutta secondo il metodo dell’agricoltura organica e rigenerativa del suolo, la fattoria propone attività didattiche con le scuole e le famiglie, attività sociali con cooperative e associazioni, e attività ricreative come iniziative culturali, degustazioni e corsi.

ChiaraBlue, cantautrice di origini reatine, sonoramente sente da sempre le proprie profonde radici mediterranee e latine ed è affascinata dalla componente folkloristica della musica strettamente connessa alla cultura dei popoli. Nel 2019 è arrivata in finale al Premio “Bianca d’Aponte”, ottenendo fra l’altro la produzione artistica di un brano curata da Ferruccio Spinetti (Avion Travel, Musica Nuda). Quest’anno è stata invece selezionata per la finale del Premio Bindi, che si svolgerà prossimamente. Di recente ha inoltre pubblicato il suo primo singolo Dinosauri, prodotto da LaForbice Productions.

Calendario completo di Agricooltour festival

sabato 25 luglio 2020, Nuvolive Glamping (Castelvetrano, TP – Sicilia)

venerdì 31 luglio 2020, Villaggio Marinello (Oliveri, ME – Sicilia)

sabato 1 agosto 2020, Sorelle Lo Re (Isnello, PA – Sicilia)

domenica 2 agosto 2020, Azienda Agricola Rosario Pendolino (Aragona, AG – Sicilia)

venerdì 7 agosto 2020, Masseria Sant’Agapito (Lucera, FG) – Puglia)

sabato 8 agosto 2020, Fattoria Naturalmente (Andria, BAT – Puglia)

domenica 9 agosto 2020, Fattoria sociale Il Giardino dei Ciliegi (Montemitro, CB – Molise)

lunedì 10 agosto 2020, Agriturismo Regina Camilla (Priverno, LT – Lazio)

venerdì 21 agosto 2020, Casa Colēt (Monastero di Vasco, CN – Piemonte)

sabato 22 agosto 2020, Società agricola La Fragolina – Aire (Demonte, CN – Piemonte)

venerdì 28 agosto 2020, Agriturismo Fontana Nata (Chiusa di Pesio, CN – Piemonte)

sabato 29 agosto 2020, B&B Myricae (Farigliano, CN – Piemonte)

Si rinnova anche per questa edizione l’assegnazione dell’Agricoolstage – vinto nel 2019 proprio dalla Fattoria sociale Il giardino dei ciliegi – all’azienda che si sarà distinta per ospitalità, organizzazione e preparazione della location nella quale si esibirà l’artista scelta. Il premio consisterà in un tagliere di legno realizzato artigianalmente più la gratuità per l’organizzazione della data il prossimo anno. Infine, le strutture che fossero già interessate a prendere ad Agricooltour festival 2021, possono compilare il form presente al link isolatobialabel.com/agricooltour/agricooltour-form-1 oppure contattare il numero 351 8307228. Le candidature sono aperte a masserie, fattorie didattiche, luoghi di interesse ambientale (parchi, percorsi etc.), siti archeologici, B&B situati in mezzo alla natura, agriturismi, orti cittadini, borghi, comunità di recupero e case famiglia, mentre non si accettano proposte da live club, organizzazioni in città e, genericamente, strutture adiacenti al normale traffico cittadino.