Al Cardarelli arriva il sistema di chirurgia robotica da Vinci Xi

All’Ospedale Cardarelli di Campobasso installato il sistema di chirurgia robotica da Vinci Xi. Un investimento strategico per la sanità molisana, con formazione avanzata per i chirurghi
CAMPOBASSO – Un passo decisivo verso l’innovazione chirurgica e il potenziamento della sanità pubblica molisana: l’ASReM ha aggiudicato la fornitura del nuovo sistema di chirurgia robotica “da Vinci® Xi™ IS4000”, destinato al Blocco Operatorio dell’Ospedale A. Cardarelli di Campobasso.
Il sistema, fornito dalla società Studio Pacinotti, distributore ufficiale delle tecnologie Intuitive / Ab Medica, è tra i più evoluti al mondo per la chirurgia mininvasiva. È composto da tre elementi principali:
- Console chirurgica
- Carrello con quattro bracci robotici
- Colonna laparoscopica con sistema video ad alta definizione e acquisizione immagini
La dotazione include anche una sterilizzatrice dedicata alle ottiche robotiche, per garantire continuità operativa e massima sicurezza.
Il robot consente una visione tridimensionale del campo operatorio e una precisione elevatissima grazie ai bracci con rotazione fino a 540°, privi di tremore fisiologico. È integrato con IntuitiveHub, piattaforma digitale di telepresenza che permette di condividere in tempo reale l’atto chirurgico anche al di fuori della sala operatoria.
La tecnologia prevede inoltre l’utilizzo di una seconda console, utile per formazione e collaborazione tra chirurghi, e un simulatore virtuale interno che riduce i tempi di apprendimento.
«L’arrivo del robot chirurgico da Vinci Xi al Cardarelli rappresenta una svolta per il nostro sistema sanitario» – ha dichiarato il presidente della Regione Molise Francesco Roberti – «È un investimento che porta il Molise nella sanità del futuro, offrendo ai cittadini tecnologie d’eccellenza e cure di livello nazionale».
La fornitura comprende un pacchetto di formazione aggiuntiva: 16 giornate di attività teorico-pratiche in presenza, oltre ai 90 giorni minimi previsti dal capitolato, garantite da Intuitive e Ab Medica.
Grazie al sistema da Vinci Xi sarà possibile eseguire interventi complessi su diversi distretti anatomici senza spostamenti del paziente o dell’apparecchiatura, ottenendo:
- riduzione delle incisioni e del dolore post-operatorio
- minore necessità di trasfusioni
- dimezzamento dei tempi di degenza
- recupero più rapido delle attività quotidiane
Un investimento strategico che rafforza l’attrattività del Cardarelli come centro di riferimento per la chirurgia avanzata e riduce la mobilità passiva dei pazienti molisani.