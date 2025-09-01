Al via all’Unimol il semestre filtro per accesso a Medicina, le parole del rettore Vanoli

CAMPOBASSO – Sono iniziate oggi all’Università del Molise le lezioni del semestre filtro del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Gli studenti presenti questa mattina in aula erano 291 a fronte dei 192 posti messi a disposizione dall’ateneo molisano. A dar loro il benvenuto il Rettore, Giuseppe Vanoli.

“Sappiamo – ha detto – che c’è una grande polemica a livello nazionale. La ministra si è preoccupata della presenza di troppe di istituzioni private che fanno la preparazione al test, cosa che forse doveva essere tra quelle da scongiurare”. Il Rettore si è poi soffermato sull’offerta formativa di Unimol che si è consolidata.

“Proseguiamo su alcune direttrici – ha spiegato -, tra queste l’internazionalizzazione con tre corsi, inizia anche l’esperienza di una nuova magistrale in Economia sui temi della salute pubblica, mentre alcuni corsi di studio sono stati riformati per renderli più moderni. Quello di lettere si avvicina più alle arti contemporanee come il cinema, quelli di comunicazione e lettere aprono verso l’intelligenza artificiale. Stiamo anche progettando per il prossimo anno la nascita di Ingegneria informatica presso la sede di Termoli”.