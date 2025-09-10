Al via il ciclo di incontri “Alveari – Voci dal fiume”

AGNONE – Il fiume Verrino tra un passato glorioso e prospettive per il futuro. È questo il tema dei numerosi incontri nel calendario di “Alveari – Voci dal fiume”, il ciclo di eventi del progetto MappInTur – Mapping partecipativo del patrimonio territoriale della Valle del Verrino, promosso dall’Università degli Studi del Molise.
“Vi invito a partecipare a questi appuntamenti che celebrano la forza rigenerativa di un patrimonio naturalistico meraviglioso come quello del Verrino. Un fiume che è stato per anni simbolo di crescita produttiva e che ora può essere rilanciato come veicolo di turismo sostenibile”, scrive sui social il sindaco di Agnone Daniele Saia.