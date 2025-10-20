Alberto Carli a Campobasso con “Jack e gli altri”

Il 22 ottobre a Campobasso, Alberto Carli presenta “Jack e gli altri”, saggio sulla narrativa tra romanzi, musica punk-rock e immaginari condivisi

CAMPOBASSO – Nel nuovo appuntamento della rassegna promossa da Unione Lettori Italiani e Comune di Campobasso, un saggio originale che esplora la narrativa tra fine Novecento e inizio Duemila, tra romanzi, canzoni e immaginari condivisi.

Cosa accomuna romanzi come Jack Frusciante è uscito dal gruppo, i racconti dei “Cannibali”, i testi delle canzoni punk-rock degli anni ’90, le serie americane del pomeriggio e gli slogan pubblicitari?

È da questa domanda che prende forma Jack e gli altri. Letteratura generazionale di fine millennio (2024), il nuovo libro di Alberto Carli, che sarà protagonista del prossimo incontro di Ti racconto un libro 2025 – il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

Professore associato di Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi del Molise, l’autore propone una riflessione critica sulla narrativa generazionale tra la fine del Novecento e l’inizio del Duemila, analizzando come la lingua letteraria abbia assorbito e rielaborato i codici della cultura di quegli anni. Dai film al cinema alle trasmissioni TV, dai fumetti alla pubblicità, fino alla musica – punk, rock, pop – il saggio mostra come la parola scritta si sia fatta specchio di una generazione, trasformandosi in una “lingua cannibale”. Gli “scrittori cannibali” hanno esplorato tematiche estreme, violenza e disagio sociale con uno stile dissacrante, grottesco e ironico, spesso rivolgendosi a un pubblico giovane. Tra le pagine di questo coinvolgente saggio incontreremo Silvia Ballestra, Enrico Brizzi, Tiziano Scarpa, Aldo Nove, Giuseppe Culicchia con la loro multilingua del tutto letteraria che tanto ha influenzato la cultura di fine millennio.

L’appuntamento con l’autore è in programma mercoledì 22 ottobre, alle ore 18.30, presso la Sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso. Con lui dialogherà Pier Paolo Giannubilo.

L’incontro sarà preceduto dalle “Letture per Gaza”, iniziativa che l’Unione Lettori Italiani e il Comune di Campobasso, con il coinvolgimento dell’attore Diego Florio, continueranno a proporre all’inizio di ogni appuntamento, perché la cultura è anche un atto di resistenza, di solidarietà e di libertà. “Letture per Gaza” è un gesto semplice ma significativo per tenere viva l’attenzione su quanto sta accadendo in Palestina. Un piccolo faro acceso sulla dignità e sull’umanità, per restare umani.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è in programma giovedì 20 novembre, alle ore 18.30, nella Sala del Circolo Sannitico di Campobasso con Brunella Schisa per la presentazione del suo libro La più bella – la versione di Elena, un’opera potente e originale, che restituisce voce e profondità alla figura di Elena di Troia, da sempre protagonista silenziosa del mito. Con una narrazione intensa e corale, Schisa rilegge la storia da una nuova prospettiva, mettendo al centro i sentimenti, i dubbi e le contraddizioni dei personaggi. Elena, Menelao, ma anche Odisseo, Andromaca, Ettore e Agamennone emergono con tratti umani, fragili, complessi. Il mito si fa così racconto contemporaneo, capace di parlare al presente con forza e autenticità.