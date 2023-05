L’Alfano di Termoli è campione nazionale di debate 2023

TERMOLI – La squadra dell’IISS Alfano di Termoli, composta da Francesco Grisolia, Giulia D’Angelo, Chiara Caserta, Vincenzo Mastronardi con Christian Pellicciotti come riserva, e guidata dal prof. Mario Mascilongo, in rappresentanza del Molise, battendo in finale la squadra del Veneto, ha vinto il Campionato nazionale di debate 2023, svoltosi a Marina di Massa dal 2 al 6 maggio. L’ultimo dibattito, quello della finale, ha avuto come tema “L’obsolescenza programmata è un fattore che favorisce lo sviluppo tecnologico”. La squadra dell’Alfano, che ha sostenuto la mozione pro, si è aggiudicata la gara a giudizio unanime della giuria.

«Alla terza partecipazione al campionato in rappresentanza del Molise, dopo essere giunta in semifinale nelle due precedenti edizioni (2020 e 2022), la vittoria finale premia la qualità del nostro liceo e l’impegno dei nostri studenti e dei loro insegnanti, da anni ai vertici nazionali del movimento», ha commentato la Dirigente Concetta Rita Niro. «Complimenti a loro e a tutte le squadre d’Italia che hanno animato l’edizione 2023!»

E’ possibile rivedere la finale e la premiazione in streaming qui di seguito.