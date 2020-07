Alla scoperta della Cascate del Verrino e centro storico di Agnone

AGNONE – Sabato 25 luglio dalle ore 9.00 alle 18.00 una giornata da trascorrere tra “suoni e sapori” ad Agnone. Ecco come descrive l’appuntamento l’organizzazione: “Città conosciuta in tutto il mondo per l’antica Pontificia Fonderia Marinelli. Altro vanto della cittadina altomolisana è la produzione lattiero casearia, ottimi caciocavalli, trecce, ricotta e stracciata. Prelibatezze fatte con il latte dei pascoli dell’alto Molise. Ricette e saperi….. che si trasformano in gustosi prodotti. Per completare la giornata faremo tappa alle cascate del Verrino, percorrendo un breve percorso a piedi, raggiungeremo il fiume”.

Evento adatto anche a famiglie con bambini dai 7/8 anni. Appuntamento ore 9:00 ad Agnone in piazza Unità d’Italia. Ogni partecipante dovrà attenersi alla direttive della guida. Attività a numero chiuso massimo 20 paertcipanti (saranno accettate solo le prime 20 prenotazioni).

PROGRAMMA

Agnone piazza Unità d’Italia ore 9:00

Ore 9:30 visita guidata e degustazione presso Caseificio Di Nucci presso area artigianale.

Ore 12:00 visita guidata alla Pontificia Fonderia Marinelli

Ore 13:00 passeggiata nel centro storico e pranzo al sacco (vietato condividere)

Ore 15:30 trasferimento con auto propria presso le Cascate del Verrino

Ore 17:30 circa conclusione evento

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

Abbigliamento comodo e scarpe da trekking o da ginnastica. Giacca a vento, Acqua, pranzo al sacco consigliati macchina fotografica e binocolo

Quota di partecipazione €. 22,00 solo per adulti (gratuito per bambini/ragazzi fino a 6 anni) da 7 a 12 anni quota ridotta a €. 9,00

La quota comprende:

accompagnamento Guida GAE

assicurazione RCT

ingresso visita guidata e degustazione presso Caseificio Di Nucci

ingresso e visita guidata presso Pontificia Fonderia Marinelli

L’evento si attiverà con minimo 10 partecipanti e massimo 20. Per tutte le informazioni e iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente 3287639268. È buona cosa prima di iscriversi contattare la guida e chiedere chiarimenti per il percorso e la nuova normativa Covid19. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 24 luglio 2020.

La guida si riserva di annullare l’evento o di variare il percorso per condizioni meteo avverse o altri fattori che potrebbero compromettere la sicurezza degli accompagnati.

OBBLIGATORIO RISPETTARE E PORTARE:

MASCHERINA chirurgica con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile).

LA MASCHERINA NON VA indossata durante il cammino, ma va tenuta sempre immediatamente a portata di mano.

LA MASCHERINA VA indossata nei momenti di sosta e al momento di incrocio sul sentiero con altri escursionisti , oppure in attraversamenti di corsi d’acqua e strettoie.

GUANTI MONOUSO (facoltativi) in lattice o in nitrile. L’uso dei GUANTI non è necessario durante l’escursione, eventualmente, dopo aver igienizzato le mani, possono essere utilizzati durante la colazione o il pranzo per maggiore sicurezza. Una volta tolti e ben smaltiti occorre disinfettare nuovamente le mani.

GEL DISINFETTANTE a norma CE non autoprodotto. Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma.

ATTENZIONE

SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per smaltire i DPI usati e potenzialmente infetti.

INDUMENTI ogni escursionista dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre gli indumenti sudati.

Assolutamente vietato lo scambio di indumenti, bastoni da trekking e ogni altro oggetto. A tutti i partecipanti sarà inviata una scheda informativa da compilare in tutte le parti.