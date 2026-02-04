Allerta gialla in Molise per rischio valanghe, interessate le zone delle Mainarde e Matese

CAMPOBASSO – La Protezione civile del Molise ha emesso un bollettino meteo con criticità gialla per oggi, 5 febbraio. L’avviso fa riferimento, nello specifico, a condizioni di criticità correlate al rischio valanghe, in particolare nella zona delle Mainarde-Alto Molise e in quella del Matese.

L’evoluzione del tempo nelle prossime ore anticipa la possibilità di piogge da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Le temperature minime saranno in lieve aumento, in calo le massime, i venti moderati sud occidentali con rinforzi fino a forti lungo i rilievi e la costa, e il mare da molto mosso ad agitato al largo.