Green economy: il Molise tiene il passo, bene i dati sul consumo del suolo

CAMPOBASSO – Il Molise consolida il proprio profilo ‘green’, soprattutto sul fronte del lavoro sostenibile e della tutela del territorio, mentre permangono margini di miglioramento su fonti rinnovabili e gestione dei rifiuti. È quanto emerge dai dati 2024 sulla green economy e l’ambiente, diffusi dalla Camera di commercio del Molise nell’ambito di ‘DataView’, il sistema informativo di Unioncamere e del Centro studi Guglielmo Tagliacarne, su fonti Terna, Ispra, Unioncamere-Excelsior e Fondazione Symbola. Nel 2024 il 47,1% dell’energia elettrica prodotta in regione proviene da fonti rinnovabili. Un dato che vale il 12° posto nella graduatoria nazionale, inferiore al risultato record del 2023, ma comunque sopra la media delle regioni del Mezzogiorno.

Sul fronte produttivo cresce la propensione agli investimenti green. Il 38,7% delle imprese con dipendenti ha investito in tecnologie sostenibili tra il 2019 e il 2023, programmando nuovi interventi nel 2024, collocandosi al 10° posto in Italia. Il dato più significativo riguarda però il mercato del lavoro. Nel 2024, le attivazioni di contratti legati ai green jobs rappresentano il 37,8% del totale, un risultato che porta il Molise al 3° posto nazionale e segnala una crescente domanda di competenze ambientali nelle imprese regionali.

Più articolato il quadro sulla raccolta differenziata. Nel 2024 raggiunge il 61,7% dei rifiuti urbani prodotti, collocando la regione al 14° posto in Italia, una posizione intermedia che fotografa un sistema in evoluzione, ma ancora distante dalle realtà più virtuose. Decisamente positivo, invece, il dato sul consumo di suolo. L’incidenza sulla superficie territoriale è pari al 4%, uno dei valori più bassi a livello nazionale, che vale il 5° posto in classifica.