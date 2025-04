Anche il Molise al Torneo delle Regioni

CAMPOBASSO – Il Torneo delle Regioni, tra i più importanti appuntamenti del panorama del calcio dilettantistico, celebra per la 61esima volta “Il cuore del calcio” con le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile, riunite in un unico grande evento che andrà in scena in Sicilia dall’11 al 18 aprile. Tutti i comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti si ritroveranno insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione in occasione di una kermesse che dal 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove categorie, mantenendo intatto il fascino di sempre. Cinque gironi, quattro categorie, più di 2000 partecipanti in una sfida calcistica che coinvolgerà tutte le regioni d’Italia.

Le partite si svolgeranno in tutte le province della Sicilia, suddivise in cinque gironi: Girone A (Palermo/Trapani), Girone B (Agrigento/Caltanissetta/Enna), Girone C (Ragusa/Siracusa), Girone D (Catania), Girone E (Messina/Taormina). Ogni girone sarà composto da quattro squadre. Le cinque vincenti e le tre migliori seconde accederanno alla seconda fase, che si terrà a Taormina e Giardini Naxos, con le finali in programma presso lo Stadio di Taormina, uno degli impianti più suggestivi dell’Isola. Simbolo di questa manifestazione, di rilevanza nazionale, sarà “Fico”. La mascotte, che accompagnerà tutte le attività in programma, rappresenta un fico d’India, simbolo di tradizione e resilienza.

I suoi colori brillanti e la sua postura dinamica da calciatore evocano energia, talento, spirito di squadra e caratterizza no un torneo che celebra la forza e la competitività in ogni gesto. Il Torneo delle Regioni, infatti, non si limiterà alla sola dimensione sportiva, ma rappresenterà anche un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, mettendo in risalto le sue bellezze monumentali e archeologiche. L’obiettivo è quello di coniugare sport e turismo, trasmettendo un messaggio di civiltà, progresso e sviluppo. Il 61° Torneo delle Regioni calcio a 11 punterà a un target di pubblico più giovane e ampio possibile online e offline, grazie alla collaborazione tra Lega Nazionale Dilettanti e vari organi di informazione regionali.

Dirette streaming di tutte le gare del TdR 2025 sul canale YouTube della LND, piattaforme digitali, social media, foto, mezzi d’informazione online e carta stampata sono gli strumenti che renderanno l’evento un’esperienza immersiva da vivere grazie al coinvolgimento e alla partecipazione della fanbase. Tutti i risultati in tempo reale, i tabellini, le classifiche aggiornate, le curiosità e gli approfondimenti saranno disponibili sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it grazie al nuovo competition system intuitivo, immediato, con una veste grafica innovativa, disponibile anche su smartphone.

Il C.R. Molise si sta preparando con impegno, sacrificio e volontà a questa grande competizione non solo sportiva, che lo vedrà impegnato con le tre categorie Under 19, Under 17, Under 15 nel girone C contro CR Calabria, CR Puglia e CR Liguria. Durante l’evento dilettantistico-sportivo più atteso dell’anno, l’Ufficio Comunicazione della Lnd Cr Molise vi terrà costantemente informati sugli sviluppi e sulle news del 61° appuntamento con il Torneo delle Regioni dedicato al calcio giovanile. La sede dove alloggeranno le Rappresentative della Lnd Molise sarà l’Hotel Club “Eloro” a Noto Marina (SR).