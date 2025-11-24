Ancora maltempo sul Molise, nuova allerta gialla

CAMPOBASSO – Il freddo che ha interessato il Molise nelle ultime ore con nevicate in montagna, lascerà il posto a correnti più miti, ma la pioggia sarà la caratteristica principale. La conferma arriva dalla Protezione civile regionale che ha emesso un bollettino con criticità gialla per martedì 25 novembre.

Sono previste, infatti, piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori occidentali. Le temperature minime saranno in aumento, i venti inizialmente forti meridionali con raffiche di burrasca sui versanti costieri e il mare molto mosso.