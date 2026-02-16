Antico Carnevale di Tufara 2026: il Diavolo torna in piazza

Il 17 febbraio sfilate, maschere tradizionali, il Diavolo e la storica condanna del Carnevale in Piazza Garibaldi

TUFARA (CB) – Tufara si veste di tradizione e magia per celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’Antico Carnevale, una delle manifestazioni popolari più suggestive del Molise. Martedì Grasso, il 17 febbraio 2026, il borgo in provincia di Campobasso tornerà a riempirsi di maschere, riti e simboli che affondano le radici nella storia locale.

La giornata si aprirà alle 14 con l’inizio ufficiale della manifestazione. Protagonista assoluto sarà, come sempre, il Diavolo di Tufara, figura iconica che guida la sfilata delle maschere tradizionali: la Giuria, la Mamma e il Padre di Carnevale, fino all’immancabile “U Pisciatur”. Un corteo che unisce ironia, folklore e un pizzico di irriverenza, mantenendo vivo un patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione.

Alle 16 spazio alla fantasia con la sfilata delle maschere allegoriche, arricchita dalla partecipazione dei carri del Carnevale Castelvetrano, ospiti speciali che porteranno colori e creatività da un’altra storica tradizione italiana.

Il momento più atteso arriverà alle 19, quando in Piazza Garibaldi andrà in scena la rappresentazione finale: il processo e la condanna a morte del Carnevale, rito simbolico che segna la fine dei festeggiamenti e l’ingresso nel tempo quaresimale. Una cerimonia antica, teatrale e coinvolgente, che ogni anno richiama curiosi e appassionati da tutta la regione.

Tra maschere, riti e atmosfere d’altri tempi, Tufara si prepara ancora una volta a celebrare il suo Carnevale più autentico, un evento che non smette di affascinare e che continua a raccontare l’anima più profonda del paese.