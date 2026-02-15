Mostre a Campobasso, Carnevali nei borghi, riti tradizionali come l’Uomo Cervo, sagre, spettacoli teatrali e incontri culturali
REGIONE – Il 15 febbraio in Molise è una giornata che sembra fatta apposta per chi ama uscire, scoprire, curiosare e lasciarsi sorprendere. Molisenews24.it ricorda che Campobasso e l’intera regione si trasformano in un grande palcoscenico diffuso, dove cultura, tradizioni popolari, teatro, libri e feste di Carnevale convivono in un’unica, vivacissima cornice. Le mostre già in corso – dalla fotografia all’Impressionismo – offrono occasioni preziose per chi vuole dedicarsi all’arte, mentre nelle piazze e nei borghi si accendono i colori e l’allegria del Carnevale, tra sfilate, maschere e riti antichi che affondano le radici nella storia del territorio.
Accanto alle celebrazioni più popolari, il calendario propone appuntamenti culturali di grande richiamo: presentazioni di libri, incontri divulgativi, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche che animano teatri, sale consiliari e cinema d’essai. Dai riti ancestrali come l’Uomo Cervo di Castelnuovo al Volturno alle sagre gastronomiche, passando per gli eventi dedicati ai più piccoli e agli appassionati di scienza, il Molise oggi offre un mosaico di esperienze capace di soddisfare ogni curiosità.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL15 FEBBRAIO
Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)
A Sant’Agapito arriva la arrivo la reliquia ex capillis di San Carlo Acutis
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
Festa di Carnevale a Campodipietra
Festa di Carnevale a Portocannone
Carnevale di Borgata a Spinete
Festa di carnevale a Torella del Sannio
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”
Cinzia Leone in scena a Guglionesi con “Mamma… spostati!”
Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
16 febbraio
Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”
17 febbraio
Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro
Ru Carnevale Sernia a Isernia
Carnevale di Tufara
19 febbraio
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli