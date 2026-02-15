Mostre a Campobasso, Carnevali nei borghi, riti tradizionali come l’Uomo Cervo, sagre, spettacoli teatrali e incontri culturali

REGIONE – Il 15 febbraio in Molise è una giornata che sembra fatta apposta per chi ama uscire, scoprire, curiosare e lasciarsi sorprendere. Molisenews24.it ricorda che Campobasso e l’intera regione si trasformano in un grande palcoscenico diffuso, dove cultura, tradizioni popolari, teatro, libri e feste di Carnevale convivono in un’unica, vivacissima cornice. Le mostre già in corso – dalla fotografia all’Impressionismo – offrono occasioni preziose per chi vuole dedicarsi all’arte, mentre nelle piazze e nei borghi si accendono i colori e l’allegria del Carnevale, tra sfilate, maschere e riti antichi che affondano le radici nella storia del territorio.

Accanto alle celebrazioni più popolari, il calendario propone appuntamenti culturali di grande richiamo: presentazioni di libri, incontri divulgativi, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche che animano teatri, sale consiliari e cinema d’essai. Dai riti ancestrali come l’Uomo Cervo di Castelnuovo al Volturno alle sagre gastronomiche, passando per gli eventi dedicati ai più piccoli e agli appassionati di scienza, il Molise oggi offre un mosaico di esperienze capace di soddisfare ogni curiosità.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL15 FEBBRAIO

Campobasso in love

Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)

A Sant’Agapito arriva la arrivo la reliquia ex capillis di San Carlo Acutis

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

Festa di Carnevale a Campodipietra

Festa di Carnevale a Portocannone

Carnevale di Borgata a Spinete

Festa di carnevale a Torella del Sannio

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”

Cinzia Leone in scena a Guglionesi con “Mamma… spostati!”

Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 febbraio

17 febbraio

Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro

Ru Carnevale Sernia a Isernia

Carnevale di Tufara

19 febbraio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli