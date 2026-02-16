Gli eventi culturali del giorno a Campobasso: mostre fotografiche, percorsi artistici e cinema d’autore per una giornata ricca di cultura
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che ggi, lunedì 16 febbraio, Campobasso si prepara a vivere una giornata ricca di cultura, immagini e storie da scoprire. Il capoluogo molisano offre infatti un ventaglio di appuntamenti che attraversano linguaggi diversi: dalla fotografia all’arte contemporanea, fino al cinema d’autore. Le mostre in corso animano alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, trasformandoli in spazi di riflessione e curiosità, mentre la programmazione cinematografica aggiunge un ulteriore tassello a un calendario già vivace. Che si tratti di esplorare nuovi sguardi sul mondo, ripercorrere la storia dell’Impressionismo o lasciarsi trasportare da un film indipendente, la giornata offre più di un’occasione per immergersi nella cultura locale. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL16 FEBBRAIO
Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
17 febbraio
Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro
Ru Carnevale Sernia a Isernia
Carnevale di Tufara
19 febbraio
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
21 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)
Torna la magia del Carnevale di Trivento
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto