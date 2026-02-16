Eventi Molise 16 febbraio 2026: mostre e cinema in primo piano

Gli eventi culturali del giorno a Campobasso: mostre fotografiche, percorsi artistici e cinema d’autore per una giornata ricca di cultura

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che ggi, lunedì 16 febbraio, Campobasso si prepara a vivere una giornata ricca di cultura, immagini e storie da scoprire. Il capoluogo molisano offre infatti un ventaglio di appuntamenti che attraversano linguaggi diversi: dalla fotografia all’arte contemporanea, fino al cinema d’autore. Le mostre in corso animano alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, trasformandoli in spazi di riflessione e curiosità, mentre la programmazione cinematografica aggiunge un ulteriore tassello a un calendario già vivace. Che si tratti di esplorare nuovi sguardi sul mondo, ripercorrere la storia dell’Impressionismo o lasciarsi trasportare da un film indipendente, la giornata offre più di un’occasione per immergersi nella cultura locale. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL16 FEBBRAIO

Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 febbraio

Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro

Ru Carnevale Sernia a Isernia

Carnevale di Tufara

19 febbraio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso

21 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)

Torna la magia del Carnevale di Trivento

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

