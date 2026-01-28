Asrem cerca medici anche con titolo di studio conseguito all’estero

CAMPOBASSO – Garantire la continuità nei servizi sanitari, in particolare nelle aree in cui la carenza di personale rappresenta una criticità operativa. Sono i presupposti che hanno indotto l’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) a pubblicare un bando, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di personale medico in possesso del titolo di studio conseguito all’estero e non ancora riconosciuto dal ministero della Salute.

Il bando è finalizzato alla copertura dei posti disponibili, o che si renderanno disponibili, nelle seguenti discipline: Anestesia e rianimazione, Pediatria, Ortopedia e traumatologia, Medicina d’emergenza-urgenza, Ginecologia e ostetricia. Da tempo la sanità pubblica molisana registra mancate o scarse adesioni da parte dei camici bianchi alle procedure concorsuali, situazione che ha costretto l’Asrem anche, ad esempio, a prorogare convenzioni con aziende ospedaliere della vicina Campania, come la ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta e la ‘G. Moscati’ di Avellino per l’acquisto di prestazioni specialistiche di neonatologia e terapia intensiva neonatale.