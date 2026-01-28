Esposizioni fotografiche, arte impressionista, presentazione di un volume storico e iniziative per la Giornata della Memoria
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, mercoledì 28 gennaio, Campobasso apre la giornata con un ricco calendario culturale che prosegue tra mostre, presentazioni e iniziative dedicate alla memoria. Al Circolo Sannitico continua fino al 1 febbraio la mostra fotografica su Toni Frissell e i Tuskegee Airmen, mentre l’Atrio della Provincia ospita fino al 27 febbraio l’esposizione “De Fabula narratur”. Al Palazzo GIL prosegue invece la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, visitabile fino al 15 marzo 2026.
Tra gli appuntamenti di oggi spicca alle 10:30, a Palazzo Cannavina, la presentazione del volume “I Gonzaga, signori di Campobasso – Mantova, Guastalla e i feudi meridionali”. A Isernia, infine, si celebrano le iniziative per la Giornata della Memoria.
MOSTRE
Prosegue fino al 1 febbraio (orario 18-20), al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra fotografica dedicata a Toni Frissell e ai Tuskegee Airmen
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 28 GENNAIO
Alle ore 10:30, presso Palazzo Cannavina di Campobasso, presentazione del volume “I Gonzaga, signori di Campobasso – Mantova, Guastalla e i feudi meridionali”
Giornata della memoria a Isernia
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
30 gennaio
Nell’Aula Magna “Adriana Izzi” dell’I.I.S.S. S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco di Campobasso, si terrà un seminario dal tema Microplastiche e Inquinanti Persistenti
A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo
31 gennaio
L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso
I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio
Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”
Alle 21 al Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “A lo stesso punto, però a n’ata parte”
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
5 febbraio
Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Carnevale a Ripamolisani
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli