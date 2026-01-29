Mostre a Campobasso: Toni Frissell, “De Fabula narratur” e la rassegna sull’Impressionismo al Palazzo GIL. Tutti gli eventi in programma oggi

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, giovedì 29 gennaio, a Campobasso prosegue un ricco percorso culturale che attraversa fotografia, arte contemporanea e grandi mostre storiche. Al Circolo Sannitico continua fino al 1° febbraio la mostra fotografica dedicata a Toni Frissell e ai Tuskegee Airmen, mentre l’Atrio della Provincia ospita fino al 27 febbraio l’esposizione “De Fabula narratur”. Al Palazzo GIL, invece, è visitabile fino al 15 marzo la grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo, un viaggio immersivo nella corrente artistica che ha rivoluzionato la pittura moderna

MOSTRE

Prosegue fino al 1 febbraio (orario 18-20), al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra fotografica dedicata a Toni Frissell e ai Tuskegee Airmen

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 gennaio

Nell’Aula Magna “Adriana Izzi” dell’I.I.S.S. S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco di Campobasso, si terrà un seminario dal tema Microplastiche e Inquinanti Persistenti

A Termoli la presentazione de Il Minatore di Adelmina Di Cienzo

31 gennaio

L’instore Tour di Fabrizio Moro fa tappa a Campobasso

I Fuochi di Sant’Antonio a Torella del Sannio

Il Fuoco a Casacalenda

Festività di San Giovanni Bosco a Ferrazzano

Letture in maschera presso la Biblioteca Comunale di Vinchiaturo

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

Al Teatro Argentino di Agnone va in scena “Romeo e Giulietta. L’amore é saltimbanco”

Alle 21 al Teatro Fulvio di Guglionesi andrà in scena “A lo stesso punto, però a n’ata parte”

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

5 febbraio

Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli