Auto si ribalta, ragazza incinta muore nel giorno del suo 25esimo compleanno

MONTENERO DI BISACCIA – E’ in lutto la comunità di Montenero di Bisaccia dopo la tragedia di ieri pomeriggio, quando sulla strada provinciale 55, nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, è morta Ilaria Forgione, incinta all’ottavo mese.

Nell’auto, coinvolta nell’incidente stradale in Molise, la giovane viaggiava con il compagno e con un ragazzo minorenne, rimasti feriti. Secondo quanto ricostruito, in contrada San Biase il veicolo si è ribaltato dopo aver urtato, sul lato della carreggiata, un muretto in cemento della tubazione idrica. Ilaria è rimasta incastrata nelle lamiere e non ha avuto scampo.

“Siamo profondamente addolorati per la morte di Ilaria – dichiara il sindaco, Simona Contucci -. La nostra comunità ha vissuto con incredulità e turbamento la notizia del grave incidente. Sono stati momenti difficili, carichi di dolore e umana difficoltà di accettazione per quanto accaduto. Una vita che si spegne, nel giorno in cui dovrebbe essere festeggiata, è davvero difficile da accettare. In circostanze come queste, nelle quali ogni parola può apparire superflua, vogliamo ribadire la nostra profonda e sincera vicinanza a tutti i congiunti di Ilaria, unendoci all’abbraccio rispettoso e amorevole di tutta la nostra comunità. In accordo con la famiglia Forgione, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie”.

La salma è stata composta nell’obitorio dell’ospedale ‘San Timoteo’ della vicina Termoli. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del paese per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I militari ascolteranno i due feriti, attualmente ricoverati nell’ospedale termolese. L’auto è stata posta sotto sequestro.