Basket Brescia-La Molisana Magnolia 55-70: il racconto

Dopo un avvio diesel, le rossoblù escono fuori con forza e, nel terzo quarto, fanno definitivamente loro la contesa

BRESCIA – Il secondo exploit consecutivo, il tredicesimo in stagione su diciotto gare giocate con una media inglese che, per le rossoblù, sale a +2, segnale evidente che, qualsiasi sarà il risultato a fine stagione, i #fioridacciaio chiuderanno la propria quinta regular season nella massima seria con un saldo positivo (ulteriore record nella giovane storia rossoblù).

Per il quintetto di coach Mimmo Sabatelli la trasferta a Brescia sul parquet del PalaLeonessa – teatro di gioco dei match interni col Brixia – è un match che all’insegna della progressione continua con un terzo quarto da 21-9 che spacca letteralmente in due la contesa, consentendo anche alle campobassane di sfatare il dato statistico che, nelle scorse stagioni, le aveva viste imporsi in Lombardia sempre con scarti risicati.

ANDAMENTO LENTO – Senza la polacca Zięmborska (rimasta in Molise per alcuni acciacchi di carattere fisico), le rossoblù devono fare i conti con un avvio a scartamento ridotto con l’ex Togliani che fa volare Brescia sino al 9-2. Le due triple di Quiñonez rimettono in sesto le rossoblù che, pur girando sotto di tre punti alla boa di metà periodo (11-8), infilano, sul finale, un parziale di 8-0 che le consente di tenere la testa avanti al 10’ (15-16).

DUE POSSESSI – Una volta trovata l’inerzia, le rossoblù con Meldere e Morrison provano a dare un’accelerata. Brescia impatta anche a 21, ma i canestri di Kunaiyi e Madera (dai liberi) armano le rossoblù che, con un gioco da tre punti dell’ala-pivot livornese, arrivano anche al +8 (28-36), prologo ai due possessi pieni di margine registrati all’intervallo lungo (30-36).

FUGA PER LA VITTORIA – Al rientro dagli spogliatoi, le magnolie alzano il volume dell’intensità difensiva e con Morrison, Quiñonez e Kunaiyi fuggono sino al primo vantaggio in doppia cifra (32-43). Kacerik e Trimboli aumentano il divario, poi, sul finale di periodo, la tripla di Giacchetti ed il canestro di Kacerik han quasi il suono di una sentenza definitiva (39-57).

DIFESA DELL’INERZIA – Gli ultimi dieci minuti regalano grande spazio sul parquet alle junior rossoblù. E se la tripla di Scalia segna anche il massimo vantaggio (45-68), il resto è attesa dell’ultima sirena con quindici punti di margine in favore delle molisane legati al punteggio di 55-70 registrato a referto chiuso.

PAROLA DI COACH – Nelle parole del coach Mimmo Sabatelli al termine c’è la perfetta sintesi dell’intera contesa. «Avevamo di fronte – spiega – una squadra che ha l’obiettivo di migliorare il proprio ruolino di marcia in classifica e ha cercato di metterci in difficoltà con voglia, grinta e tante variazioni difensive. Dopo un avvio alterno, abbiamo avuto la capacità di prendere in mano la contesa col passare dei minuti».

«Poi – aggiunge sul punto – nel terzo quarto, migliorando l’efficienza difensiva, abbiamo avuto anche più ardimento in attacco».

Tanto è stato lo spazio per le giovani del vivaio: «Queste ragazze – discetta – fanno tanti sacrifici e sono contento di quanto hanno offerto in campo. Tutte hanno dato vita ad una prestazione di rilievo».

Su quelle che sono le problematiche fisiche delle senior, poi, argomenta: «Abbiamo lasciato che Zięmborska rimanesse a Campobasso per curarsi ed abbiamo limitato il minutaggio di Morrison. Kacerik è stata stoica nello stringere i denti anche per via di alcuni acciacchi con cui ha dovuto convivere in quest’ultimo periodo».

RIPOSO E POI FAENZA – Le magnolie, nel weekend, andranno ad osservare il proprio secondo (ed ultimo) turno di riposo – quello cioè legato al girone di ritorno – e poi si proietteranno sulla sfida del 23 a Faenza, altro match con ciclo ampio di preparazione come questo bresciano.

«Sarà un’altra partita di rilievo – chiosa coach Mimmo Sabatelli – perché anche loro ci terranno a fare punti per la miglior posizione nella griglia playoff, ma anche noi cercheremo di dare continuità al nostro percorso».

EXPLOIT A TAVOLINO – Il fine settimana del team rossoblù, peraltro, sarà senza impegni agonistici perché la stessa formazione under della serie B che sarebbe dovuta scendere in campo sabato pomeriggio all’Arena contro Rende vincerà a tavolino il match con le silane che hanno formalizzato la propria rinuncia preventiva alla contesa con il team di coach Diotallevi, a questo punto, già proiettato sui playout.

CERÈ AZZURRA – Sul fronte del vivaio, intanto, belle notizie arrivano sia per Beatrice Cerè che per Emma Giacchetti. Entrambe sono state convocate dal commissario tecnico Luca Andreoli per il raduno in programma ad Abano Terme dal 24 al 26 marzo. La prima tra le atlete direttamente chiamate in Veneto, la seconda, invece, tra quelle a disposizione.

DIOTALLEVI FORMATORE – Belle notizie anche per il responsabile del vivaio rossoblù Gabriele Diotallevi. Sabato 22 marzo, infatti, sarà a Reggio Calabria, dove figurerà tra i relatori del clinic nazionale per tecnici del settore giovanile portato avanti dal comitato nazionale allenatore con la collaborazione del comitato regionale calabrese della Federbasket. Diotallevi, assieme a Maurizio Biggi, aprirà il programma degli interventi con una relazione sul tema dello sviluppo del passo zero e la sua ricaduta sull’insegnamento dei fondamentali.

TORNEO A VAZZIERI – In rosa, però, pur senza impegni ufficiali non mancheranno occasioni di gioco nel fine settimana con la settima edizione del torneo ‘Città di Campobasso’, dedicata alla categoria under 14 in rosa. Oltre alla Magnolia, altri cinque team al via: le corregionali del Basket Venafro, le pontine del Basket Sermoneta, le sannite del Samnium Benevento, le etnee del Cus Catania e le abruzzesi della Yellow Wave Pescara. Prime partite con le squadre più distanti al venerdì con girone all’italiana che proseguirà sabato e finali nella mattinata di domenica tra La Molisana Arena e PalaVazzieri. Nel programma anche un allenamento congiunto delle formazioni under 17 di Magnolia Campobasso e Basket Venafro al sabato mattina con poi, al pomeriggio, anche uno scrimmage amichevole.

TABELLINO

RMB BRIXIA BASKET BRESCIA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 55-70 (15-16, 30-36; 39-57)

BRESCIA: Togliani 4 (1/6, 0/2), Moreni (0/1), Johnson 7 (1/5, 1/6), Tagliamento 17 (2/4, 3/6), Yurkevichus 7 (2/2, 1/1); Pinardi 8 (1/1, 2/3), Estabas Armas 4 (2/4, 0/2), Ivanova 2 (0/4 da 3), Nikolikj 1 (0/2, 0/1), Bongiorno 5 (1/2, 0/1), Scalvini. Ne: Zucchini. All.: Cesaro.

CAMPOBASSO: Morrison 9 (2/5, 1/3), Scalia 8 (1/2, 2/10), Quiñonez 13 (3/6, 2/3), Madera 7 (2/6, 0/1), Kunaiyi 9 (3/6); Kacerik 5 (1/4, 1/3), Meldere 10 (3/5, 1/2), Trimboli 5 (1/2, 1/5), Giacchetti 3 (0/4, 1/2), Cerè (0/3 da 3), Moscarella Contreras 1 (0/1, 0/1). All.: Sabatelli.

ARBITRI: De Biase (Treviso), Almerigogna (Trieste) ed Ugolini (Forlì Cesena).

NOTE: uscite per cinque falli al 33’24” (44-62) Togliani (Brescia) ed al 38’41” (52-68) Moscarella Contreras Campobasso. Fallo antisportivo al 2’16” (7-2) per Quiñonez (Campobasso). Tiri liberi: Brescia 14/16; Campobasso 11/18. Rimbalzi: Brescia 37 (Tagliamento 11); Campobasso 51 (Kunaiyi 15). Assist: Brescia 8 (Togliani 3); Campobasso 16 (Giacchetti 7). Progressione punteggio: 11-8 (5’), 21-25 (15’), 34-46 (25’), 45-68 (35’). Massimo vantaggio: Brescia 7 (9-2); Campobasso 23 (45-68).