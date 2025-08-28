Dal 29 al 31 agosto, il Lido Le Dune di Termoli ospita l’ottava e penultima tappa del circuito tricolore di beach volley. In campo i migliori atleti italiani

TERMOLI – Prende il via domani, venerdì 29 agosto, al Lido Le Dune di Termoli (CB), l’ottava tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Dopo il weekend a Vasto, la macchina organizzativa federale si sposta in Molise per il penultimo appuntamento stagionale. Tre giorni di gare: qualifiche venerdì, gironi e ottavi sabato, quarti e finali domenica.

Nel tabellone femminile spiccano Gradini/Frasca, seconde a Vasto, insieme a Benazzi/Ditta, Rottoli/Shpuza e molte altre. Nel maschile, la coppia Andreatta/Benzi guida il seeding, seguita da Lupo/Borraccino, attuali leader della classifica. Due wild card assegnate a Falzaresi/Dall’Orto e Camboim/Dohmann.

La formula è “pool play” con main draw a 16 coppie e qualificazioni a eliminazione diretta. Il montepremi è di 12.000 euro. Le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIPAV. L’evento è stato aperto dalle gare Under 18, che si concludono oggi.