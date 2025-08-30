Cgia, in Molise gli operai specializzati sono introvabili

CAMPOBASSO – Anche in Molise trovare operai specializzati è diventata un’impresa, se non impossibile, particolarmente impegnativa. Ulteriori conferme arrivano dalla Cgia di Mestre che ha esaminato i report di Unioncamere, ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior del 2024 e quelli del trimestre agosto-ottobre 2025. Il dato regionale indica che, a fronte di 5.500 assunzioni previste tra agosto e ottobre 2025, il 49% non vanno a buon fine a causa della mancanza di candidati.

Difficile, se non impossibile, reperire figure professionali nei settori dell’edilizia, tessile, metalmeccanico, legno e in altri comparti. A livello provinciale le difficoltà maggiori si registrano a Campobasso dove, a fronte di 3.980 assunzioni previste in questo trimestre, nel 49,3% dei casi il personale risulta irreperibile. La provincia di Isernia si discosta poco: 1.520 assunzioni previste, 48,1% senza candidati.