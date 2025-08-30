In aumento a Campobasso la quota di laureati under 40

CAMPOBASSO – Nel 2024 la percentuale di laureati, o in possesso di un titolo terziario under 40 residenti nella provincia di Campobasso, si è attestata al 32,9%, in aumento del 2,2% rispetto al 2018 (30,7%). E’ quanto emerge da un’elaborazione di Openpolis su dati Istat. Di segno opposto quella relativa alla provincia di Isernia: 23,6% nel 2024, 27,1% nel 2018 (-3,5%).

La provincia di Siracusa è quella con meno laureati sotto i 40 anni. In questa zona della Sicilia infatti il 15,2% dei residenti tra 25 e 39 anni ha un titolo di studio terziario. Poco sopra, l’area di Foggia (15,8%). A seguire, Brindisi (18,5%), Reggio Calabria (18,6%) e Benevento (18,9%) mostrano una quota di laureati leggermente superiore, anche se restano sotto la soglia di un laureato ogni 5 residenti con meno di 40 anni.