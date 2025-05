Bicincittà 2025 a Campobasso: le raccomandazioni di Forte

CAMPOBASSO – L’Associazione Malatesta promuove, con il patrocinio del Comune di Campobasso, per domenica 11 maggio 2025, l’evento “Bicincittà”, una pedalata che attraverserà le strade cittadine lungo un percorso di 10 chilometri, con partenza alle ore 10:30 da Piazza Vittorio Emanuele II.

Il sindaco Marialuisa Forte invita tutti gli automobilisti e i pedoni alla massima prudenza e collaborazione, per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza di partecipanti e cittadini.

Il circuito interesserà diverse strade del centro cittadino e delle zone limitrofe, tra cui: Piazza Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II, Via Roma, Piazza della Vittoria, Viale Principe di Piemonte, Piazza Gabriele Pepe, Corso Francesco Bucci, Via Garibaldi, Piazza Francesco D’Ovidio, Via Milano, Via Trieste, Via Muricchio e molte altre.

Si consiglia ai veicoli di utilizzare strade perimetrali e laterali, evitando il tracciato della pedalata.

I pedoni sono invitati a prestare attenzione e agevolare il passaggio dei ciclisti, seguendo le indicazioni del personale preposto.

Il Comune assicurerà la segnaletica necessaria lungo il percorso e la presenza di volontari per il controllo del traffico.

La collaborazione di tutti è fondamentale per la buona riuscita della manifestazione!