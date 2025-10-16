Birra al Borgo 2025: degustazioni e musica a Molise

Sabato 18 ottobre Birra al Borgo a Molise (CB): tre abbinamenti birra-cibo, DJ set e atmosfera conviviale in Piazza dell’Olmo

MOLISE – Sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 20:30, Piazza dell’Olmo a Molise (CB) si prepara a ospitare una serata all’insegna del gusto, della musica e della convivialità con Birra al Borgo. L’evento, organizzato da La Proloco Molise, celebra la cultura brassicola locale con un’offerta gastronomica pensata per tutti i palati.

Tre postazioni gastronomiche proporranno abbinamenti originali tra piatti rustici e birre selezionate: wurstel e crauti con birra bionda, fagioli con Weiss e hamburger con Pils. Per chi desidera un extra, sarà disponibile anche il classico bretzel accompagnato da birra al costo di 5 euro.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà DJ Dr. Emanuele, con una selezione musicale pensata per accompagnare la serata tra brindisi e chiacchiere sotto le stelle.

Il menù completo è disponibile a 20 euro, mentre chi preferisce una formula più leggera potrà optare per il menù cibo + acqua a 12 euro. Un’occasione per vivere il borgo in modo nuovo, tra sapori autentici e musica dal vivo.