Bocce: a Frosolone il Trofeo ‘Domenico Prioletta’ a Colavecchia

FROSOLONE – A Frosolone, con l’organizzazione della Bocciofila Frosolonese del Presidente Pasquale Mangione, è andata in scena la 22^ edizione della gara di bocce d’ottobre, per la prima volta dedicata a Domenico Prioletta, già vice-sindaco del centro in provincia di Isernia.

72 gli iscritti alla kermesse, vinta da Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso, il quale, in finale, ha superato Amedeo Morlacchetti della Madonna delle Grazie Termoli. Al terzo posto, Giovanni Avella de La Folgore Cassino, quarta piazza per Simone Zampini della Frosolonese.

A completare la classifica: Gennaro Laudato della Garibaldi Pellezzano (quinto), Andrea De Cesare dell’AVIS Campobasso (sesto), Luigi Massimo della Monforte Campobasso (settimo), Mario Di Iorio della Frosolonese (ottavo), Nicola Fiorilli dell’ABC Castelpetroso (nono), Gianluca Paolini del Città del Vasto (decimo), Giuliano Panichella della Riccese Riccia (undicesimo).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; gli arbitri di campo Clemente Di Bartolomeo, Riccardo Forte e Nicolino Battista.

Presenti alle finali e alle premiazioni il rinnovato Comitato Regionale Molise della Federazione Italiana Bocce, qualche giorno prima rieletto per il Quadriennio Olimpico 2025-2028. Presenti il presidente Giuseppe Formato, il vice Pasquale Mangione, i consiglieri Riccardo Forte e Franco Colavecchia, il Delegato Provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente.

Per l’occasione, presenti il sindaco di Frosolone, Pasquale De Lisio, con il vice-sindaco Franco Ianiro, insieme ai famigliari del compianto Domenico ‘Mimì’ Prioletta.

Nel corso della cerimonia di premiazione è stato ribadito, da parte del sindaco Pasquale De Lisio, l’importanza e il ruolo chiave che gioca il Bocciodromo Comunale di Frosolone per lo sport e il sociale della cittadina. Un impianto sportivo su cui l’amministrazione comunale continuerà a puntare e su cui continuerà a esserci l’impegno del Presidente Pasquale Mangione e del suo team.

Il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, per cinque anni socio del club frosolonese, nel ringraziare la società presieduta da Pasquale Mangione per l’appoggio incondizionato alla sua rielezione al vertice del movimento boccistico molisano, ha sottolineato come “ci saranno iniziative per promuovere la disciplina sportiva boccistica in tutto l’hinterland della città di Frosolone”.