Bocce, Arcadio e D’Onofrio vincono il 4° Trofeo Franco Velocci a Isernia

Splendida giornata di sport a Isernia per il 4° Trofeo Franco Velocci: i casertani Arcadio e D’Onofrio trionfano davanti a 128 atleti provenienti da Molise, Abruzzo, Lazio e Campania

ISERNIA – Una splendida giornata di sport e partecipazione ha fatto da cornice alle finali del 4° Trofeo Franco Velocci, gara nazionale di coppia imposta, organizzata dall’ASD DLF Isernia insieme alla famiglia Velocci, con Sandro promotore dell’evento.

La manifestazione ha visto la presenza di 64 coppie e 128 atleti provenienti da Molise, Abruzzo, Lazio e Campania, confermando il prestigio e l’alto livello tecnico del torneo. Gli incontri, caratterizzati da grande correttezza e spettacolarità, hanno regalato al pubblico un autentico show boccistico.

A trionfare sono stati i casertani Emiliano Arcadio, campione italiano in carica nella categoria Individuale B, ed Elio Raffaele D’Onofrio della società Ariete Camigliano, che in finale hanno superato i laziali Enrico Ricciotti e Adriano De Bernardis della Bianchi Piedimonte San Germano.

Sul podio anche le coppie campane: Giovanni Di Stazio e Giuseppe Iorio (Belvedere San Rocco), terzi classificati, e Alessandro Esposito con Salvatore Santonicola (Garibaldi Pellezzano), quarti. A completare la top eight: Giovanni Ricci e Raffaele Riccio (Santa Barbara Sant’Arpino, quinti), Luca Merola e Franco Amante (San Gaetano Mercato San Severino, sesti), e le molisane Giacomo D’Aquila e Rocco Gabriele (La Torre Vinchiaturo, settimi) e Vincenzo Iengo con Rino Antonio Petti (Comunale Oratino, ottavi).

La direzione di gara è stata affidata a Lucio Fiorella, arbitro regionale AIAB Molise, e a Mustafa Cornelius Njiaka, arbitro di campo. Le premiazioni hanno visto la partecipazione del Presidente FIB Molise e Delegato CONI Campobasso, Giuseppe Formato, del Delegato provinciale FIB Isernia, Gregorio Valente, e del Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al movimento boccistico locale.

“Il Trofeo Franco Velocci si conferma un appuntamento di grande valore tecnico e umano – ha dichiarato il Presidente FIB Molise, Giuseppe Formato – capace di richiamare atleti di assoluto livello e di offrire al pubblico una manifestazione impeccabile. La partecipazione di 128 atleti è un segnale importante della vitalità del nostro movimento e della passione che anima questo sport. Un ringraziamento speciale va all’ASD DLF Isernia, alla famiglia Velocci, agli arbitri, ai tecnici e a tutti gli atleti: grazie al loro impegno, il Molise continua a distinguersi per serietà organizzativa e qualità agonistica”.

Il Trofeo Franco Velocci si conferma dunque un evento di riferimento per il panorama boccistico nazionale, capace di unire competizione, inclusione e valori autentici dello sport.