Bocce Paralimpiche, atleta di Campobasso sul podio a Scandicci

Al 9° Trofeo Ciampoli Lazzeri, gara Nazionale di Bocce Paralimpiche Sitting, Mauro Piacente conquista il terzo posto

SCANDICCI – A Scandicci, in provincia di Firenze, l’atleta della Bocciofila Avis Campobasso, Mauro Piacente, si è classificato al terzo posto al 9° Trofeo Ciampoli Lazzeri, gara Nazionale di Bocce Paralimpiche Sitting, organizzata dall’ASD APS PO.HA.FI. A vincere, Paolo Cornaggia della Bassa Valtellina; secondo posto per Massimiliano Cricco della FAO Motta Treviso. Quarto classificato Mario Mattiazzo del Veneto Paralimpico Padova. In Toscana sono stati 32 gli atleti partecipanti. In gara anche l’altro molisano dell’Avis Campobasso, Pasquale Evangelista. Ad accompagnare gli atleti molisani è stato Silvio Mancino.