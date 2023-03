Bocce, Trofeo Primavera AVIS Campobasso 2023: risultati

CAMPOBASSO – Prima gara di bocce in Molise riservata alla categoria D, ovvero a quegli atleti al primo tesseramento alle società affiliate alla Federazione Italiana Bocce. Una manifestazione organizzata dalla Bocciofila AVIS Campobasso, in collaborazione con la FIB Molise e la Delegazione Provinciale FIB Campobasso, con i rispettivi presidenti Giuseppe Iacovino, Giuseppe Formato e Antonio Di Tota. Il fine della kermesse è stato quello di avvicinare all’attività agonistica gli atleti che si sono approcciati da poco alla disciplina sportiva boccistica. Ben quaranta gli atleti iscritti, in rappresentanza di società molisane e abruzzesi.

A vincere la kermesse, disputata al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria, è stato Alfonso Martone della Bocciofila Monforte Campobasso, il quale ha superato, in finale, Carla Cerella del Bocciodromo Comunale di San Salvo.

Terza posizione per Giuseppe Luciani del Bocciodromo Comunale Campobasso, quarta piazza per Giuliano Panichella della Bocciofila Riccese di Riccia. Quinto posto per Santo Alessio del Morgione Ripalimosani.

Il direttore di gara è stato Antonio Di Tota, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Gli arbitri di partita sono stati Silvio Mancino e Maurizio Silvaroli.

“Quaranta partecipanti per una gara riservata alla categoria D è stato un ottimo risultato. Anche dal punto di vista tecnico si sono viste giocate molto belle. In particolare, i due finalisti, il molisano Alfonso Martone e l’abruzzese Carla Cerella, hanno avuto un ottimo rendimento durante tutto il corso della manifestazione – ha affermato il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Vogliamo avvicinare tutti i nostri tesserati all’attività agonistica, soprattutto coloro che si sono avvicinati da poco allo sport delle bocce. Sicuramente, nel corso della stagione agonistica, ripeteremo la manifestazione, che è piaciuta ai quaranta partecipanti”.