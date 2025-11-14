Bojano, completati i lavori di rinnovo delle condotte idriche e fognarie in località Civita

BOJANO – Sono stati ultimati i lavori di rinnovo della rete idrica e fognaria in località Civita di Bojano, intervento commissionato dalla GRIM Scarl e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Ruscetta. L’opera, finalizzata a migliorare l’efficienza del servizio, rappresenta il primo passo di un programma più ampio che interesserà diversi comuni del Molise.

Il progetto, sostenuto da un impegno economico significativo da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato regionale, si inserisce in una strategia di rinnovamento delle infrastrutture idriche e fognarie vetuste, con l’obiettivo di ridurre le perdite e garantire maggiore sicurezza e stabilità nell’approvvigionamento.

Il Consiglio di Amministrazione della GRIM Scarl ha sottolineato come questo piano di investimenti sia fondamentale per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla gestione di una risorsa sempre più preziosa. Grazie anche al supporto dei fondi FERS e PNIISSI, sarà possibile accelerare il percorso verso un modello di servizio idrico integrato più sostenibile, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica promossi a livello europeo e nazionale.

“Gli investimenti non mirano solo a contrastare le perdite idriche – ha evidenziato il presidente del CdA, Massimo Saluppo – ma anche a rafforzare la resilienza delle infrastrutture e degli impianti di depurazione, garantendo un servizio più efficiente e rispettoso dell’ambiente”.

L’intervento di Bojano segna dunque l’avvio di un percorso di innovazione e miglioramento continuo che la GRIM Scarl intende estendere a tutta la regione, con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e assicurare ai cittadini un servizio moderno e affidabile.