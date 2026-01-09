Disagi sulla linea ferroviaria Pescara-Termoli-Foggia: lavori fra San Vito Lanciano e San Severo

TERMOLI – Al via la terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano e San Severo (FG), tra Pescara e Foggia. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà i lavori dal 14 al 23 gennaio. Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati ad aprile 2024 e a gennaio 2025 – sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

I principali interventi programmati:

sostituzione di circa 9 km di rotaie nella Galleria Sinello (lunga oltre 2,2 km) posta tra Porto di Vasto e Casalbordino

terza tranche dell’intervento di Water Drain System* su circa 3 km nella Galleria San Giovanni (più di 9 km di lunghezza), situata tra Fossacesia e San Vito e seconda tranche dello stesso intervento su circa 2 km della Galleria Diavolo (oltre 5 km di lunghezza), posta tra Fossacesia e Vasto

lavori nella stazione di Civitanova Marche per attività propedeutiche all’elettrificazione della linea Civitanova Marche-Albacina

attività propedeutiche all’attivazione della nuova sottostazione elettrica (SSE) di Fossacesia, prevista per giugno 2026, che porterà benefici in termini di capacità prestazionale dell’intera linea

prima fase del rinnovo integrale del Sistema di Trazione Elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito, intervento che sarà completato entro il primo trimestre del 2027

prosecuzione, tra Fossacesia e Termoli, delle attività propedeutiche alla realizzazione dell’ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione), una vera e propria cabina di regia centralizzata, che consente una gestione più efficiente della circolazione ferroviaria e dell’infrastruttura e garantisce una maggiore flessibilità nell’uso dei binari migliorando così gli standard di regolarità e puntualità dei treni

*potenziamento del sistema di regimentazione delle acque attraverso soluzioni tecniche in grado di contrastare l’accumulo di calcare sulle basole poste a livello del piano del ferro e favorire la corretta fuoriuscita delle acque di risalita, sorgive e piovane dalla galleria.

Nello stesso periodo saranno effettuati lavori propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina. Per garantire lo svolgimento dei lavori, programmati dopo il controesodo natalizio per ridurre al minimo gli impatti sugli spostamenti, alcuni treni a lunga percorrenza e alcuni treni regionali della relazione Pescara-Termoli-Foggia, subiranno modifiche alla circolazione. I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono già aggiornati.

Le attività, svolte da tecnici di RFI e imprese appaltatrici, coadiuvati da mezzi d’opera, vedranno al lavoro oltre 280 maestranze dislocate sugli oltre 150 km di linea. L’investimento economico complessivo – che comprende, tra l’altro, anche gli interventi effettuati nel 2024 e nel 2025 – è di circa 310 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR.