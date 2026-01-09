Disagi sulla linea ferroviaria Pescara-Termoli-Foggia: lavori fra San Vito Lanciano e San Severo

TERMOLI – Al via la terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano e San Severo (FG), tra Pescara e Foggia. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà i lavori dal 14 al 23 gennaio. Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati ad aprile 2024 e a gennaio 2025 – sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.
I principali interventi programmati:
- sostituzione di circa 9 km di rotaie nella Galleria Sinello (lunga oltre 2,2 km) posta tra Porto di Vasto e Casalbordino
- terza tranche dell’intervento di Water Drain System* su circa 3 km nella Galleria San Giovanni (più di 9 km di lunghezza), situata tra Fossacesia e San Vito e seconda tranche dello stesso intervento su circa 2 km della Galleria Diavolo (oltre 5 km di lunghezza), posta tra Fossacesia e Vasto
- lavori nella stazione di Civitanova Marche per attività propedeutiche all’elettrificazione della linea Civitanova Marche-Albacina
- attività propedeutiche all’attivazione della nuova sottostazione elettrica (SSE) di Fossacesia, prevista per giugno 2026, che porterà benefici in termini di capacità prestazionale dell’intera linea
- prima fase del rinnovo integrale del Sistema di Trazione Elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito, intervento che sarà completato entro il primo trimestre del 2027
- prosecuzione, tra Fossacesia e Termoli, delle attività propedeutiche alla realizzazione dell’ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione), una vera e propria cabina di regia centralizzata, che consente una gestione più efficiente della circolazione ferroviaria e dell’infrastruttura e garantisce una maggiore flessibilità nell’uso dei binari migliorando così gli standard di regolarità e puntualità dei treni
*potenziamento del sistema di regimentazione delle acque attraverso soluzioni tecniche in grado di contrastare l’accumulo di calcare sulle basole poste a livello del piano del ferro e favorire la corretta fuoriuscita delle acque di risalita, sorgive e piovane dalla galleria.
Nello stesso periodo saranno effettuati lavori propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina. Per garantire lo svolgimento dei lavori, programmati dopo il controesodo natalizio per ridurre al minimo gli impatti sugli spostamenti, alcuni treni a lunga percorrenza e alcuni treni regionali della relazione Pescara-Termoli-Foggia, subiranno modifiche alla circolazione. I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono già aggiornati.
Le attività, svolte da tecnici di RFI e imprese appaltatrici, coadiuvati da mezzi d’opera, vedranno al lavoro oltre 280 maestranze dislocate sugli oltre 150 km di linea. L’investimento economico complessivo – che comprende, tra l’altro, anche gli interventi effettuati nel 2024 e nel 2025 – è di circa 310 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR.