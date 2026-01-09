A Isernia in scena lo spettacolo “Lo Schiaccianoci”, a Sepino al via la due giorni della Festa della Traslazione delle Reliquie di Santa Cristina
REGIONE – In primo piano venerdì 9 gennaio la magia del balletto classico. Molisenews24.it consiglia lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” portato in scena dal Russian Classical Ballet sul palco dell’Auditorium “10 Settembre 1943” alle ore 21. Al via la due giorni della Festa della Traslazione delle Reliquie di Santa Cristina. Le celebrazioni prenderanno al via oggi alle 17.30 con i Solenni Vespri e la Concelebrazione Eucaristica presieduti da S.E. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo di Campobasso-Bojano. Concerto dei Neopolitan Power dell’Arturo Caccavale Band a Venafro, presso il Bar Monkeys dalle ore 22:30. Prosegue la mostra del presepe a Bagnoli del Trigno fino all’11 gennaio mentre quella Scollamenti al MACTE fino al 24 gennaio. Per gli amanti dell’impressionismo fino al 15 marzo potranno visitare la mostra dedica ai suoi 150 dalla nascita presso il Palazzo GIL di Campobasso.
MOSTRE
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 9 GENNAIO
Il 9 e 10 gennaio Festa della Traslazione delle Reliquie di Santa Cristina a Sepino.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 gennaio
“Van Gogh – La Musica dei Colori”, uno spettacolo immersivo al Teatro Savoia di Campobasso.
11 gennaio
“Grossi affari in famiglia” in scena per la rassegna “Termoli in scena”.
12 gennaio
Presentazione nuovo corso di sensibilizzazione teorico alla LIS a Termoli
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli.
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.