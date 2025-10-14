Bojano, riduzione del flusso idrico dal 15 ottobre: le zone

BOJANO – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Bojano che, a seguito di comunicazione del 14.10.2025 da parte della ASR Molise Acque, che dispone la riduzione del flusso idrico a partire dalla data del 15.10.2025 pari a complessivi 12 l/s in ingresso nei serbatoi come di seguito descritto:
– San Michele riduzione di 3 l/s;
– Sollevamento San Giovanni riduzione di 8 l/s;
– Allaccio Ex SAM riduzione di 1 l/s.
La Grim Scarl ad ogni modo, si vedrà costretta, qualora ne rilevasse la necessità, a procedere con eventuali chiusure a garanzia di una razionale fornitura idrica, comunicando tempestivamente tali operazioni agli utenti.
La Grim Scarl continuerà a monitorare la situazione a garanzia di un funzionale servizio idrico del Comune di Bojano.
Pertanto, si invitano i gentili utenti del comune sopra indicato ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire all’eventuale mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.