BOJANO – La Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Bojano che, dal monitoraggio del serbatoio San Giovanni di Bojano, il gestore, dalle ore 7:00 di questa mattina ha rilevato anomalie sulla portata in ingresso al serbatoio suddetto ad opera della Azienda Molise Acque.

Tale situazione ha determinato il parziale svuotamento del serbatoio, con conseguenti disagi agli utenti. La Grim Scarl ha segnalato e chiesto prontamente riscontro al grossista che si è attivato per risolvere il problema.

Attualmente, il livello idrico nel serbatoio è in costante aumento, pertanto non si prevedono ulteriori disagi. Il gestore procederà come al solito con le attività di monitoraggio al fine di tenere aggiornati gli utenti su eventuali interruzioni e/o disservizi idrici.

Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).