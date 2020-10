CAPRACOTTA – Buon compleanno a Candido Paglione. Il sindaco di Capracotta festeggia oggi, 1° ottobre, i suoi 62 anni. Molto amato dai suoi concittadini, e da sempre in prima fila per la risoluzione delle problematiche che affliggono l’Alto Molise, non ha mancato di schierarsi più volte, recentemente, in difesa dell’ospedale di Agnone.

In carica dal giugno 2016, Paglione è stato eletto con la lista civica Capracotta Viva ma aveva già guidato il paese nella seconda metà degli anni ’90, per la precisione dal 1995 al 2000, all’epoca poco meno che quarantenne. È stato inoltre assessore regionale all’Agricoltura e alle Politiche della Montagna. Tanti auguri da parte della redazione di MoliseNews24.