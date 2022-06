“Butta via i fazzoletti”, presentazione del libro a Campobasso

CAMPOBASSO – Secondo appuntamento in Molise, si terrà giovedi 30 giugno 2022 alle ore 17:30 presso la Sala Convegni Politiche Sociali del Comune di Campobasso in Via XXIV Maggio per la presentazione di “Butta via i fazzoletti”, volume dedicato all’universo delle allergie. Il primo appuntamento si è tenuto in data 16 giugno a Termoli.

Sabrina De Federicis, paleontologa, al suo esordio letterario, racconta con molta semplicità nel suo libro l’esperienza personale alla ricerca di una soluzione spiegando cosa sia la terapia della desensibilizzazione.

“Anni fa anch’io, come tanti genitori prima e dopo di me, ho brancolato nel buio cercando su internet, come Diogene con la lanterna, una cura miracolosa per l!allergia che impediva al mio bambino di avere una vita normale – racconta l’autrice –. Sembrava, infatti, non esserci una soluzione efficace. Oggi, con questo libro, ho deciso di dare ampia visibilità alla patologia allergica, al suo decorso e alla sua soluzione. Un libro che ho fortemente voluto mantenere semplice, chiaro e leggero, dedicato a chiunque sia stanco di vivere sempre con i fazzoletti in mano e antistaminici in borsa e stia cercando una soluzione definitiva alla sua allergia”.

Si tratta di un lavoro che parte dal vissuto personale e propone la soluzione del problema alla radice, guardando alla terapia desensibilizzante, l’unica riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità come la terapia che cura l’allergia alla causa, non limitandosi ad addormentarne solo i sintomi, come fanno invece gli antistaminici o i cortisonici.

Il volume è entrato nella top 100 dei best seller su Amazon, nella categoria Salute e benessere e, nella sua versione digitale, è scaricabile gratuitamente dal portale www.buttaviaifazzoletti.it.

BUTTA VIA I FAZZOLETTI Scegli di CURARE l’allergia, non di addormentare i sintomi

Le allergie sono un problema globale, molti ne parlano e pochi le curano ma si possono combattere. Con questo libro, l’autrice, la Dott.ssa Sabrina De Federicis, vuole in modo chiaro e leggero tendere la mano a tutti gli allergici e ai loro familiari per restituire il piacere semplice di vivere.

Interverranno:

Dr.ssa Amira Colagiovanni

Allergologa presso la ASL di Campobasso

Dr.ssa Maria Laura De Cristofaro

Allergologa presso l’Allergologia dell’Ospedale di Termoli

Dr. Angelo Primiani

Vicepresidente del Consiglio Regionale

Gianfranco Fortunato

Presidente dell’Associazione Pazienti Allergici del Molise

Sabrina de Federicis vive e lavora a Roma come Country manager dell’azienda farmaceutica HAL Allergy. Pur lavorando nel farmaceutico, coltiva da sempre anche altri interessi. È Counselor relazionale a indirizzo Media Comunicativo. Laureata in materie scientifiche con specializzazione in Paleontologia umana. Divulgatrice scientifica. Esperta nella creazione di relazioni efficaci, nello sviluppo della brand identity, nella pianificazione del business, nello sviluppo di soluzioni creative. Butta via i fazzoletti è il suo primo libro.