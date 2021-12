“Cambianze”, concerto narrante al Teatro Del Loto: ecco quando

FERRAZZANO – Il 21 dicembre 2021 La Compagnia della Luna Presenta “Cambianze – Cuatro estaciones portenas Astor Piazzolla”, concerto narrante di Pasquale Filastò con i Logos Trio (violino: Plamena Krumova, violoncello: Pasquale Filastò,pianoforte: Francesco Lecce) e voce narrante di Daniela Piazza. Cambianze è un concerto narrante che Pasquale Filastò ha costruito, in occasione dei cento anni dalla nascita di Astor Piazzolla e che è stato presentato quest’estate al festival “ArteParco”, nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Il Trio esegue le “Quattro Stagioni” di Astor Piazzolla, alternando la lettura di un testo, a volte ironico, sarcastico, a volte più serio e riflessivo, che passerà dalle Metamorfosi di Ovidio, alla descrizione del suono, da come la musica viene trattata in Italia, alle scorribande sessuali del Dio Pan, dagli studi sulla nascita del suono di Darwin, alla sordità di Beethoven e di come riuscisse a “vedere” la musica.

