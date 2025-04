Campagna referendum 2025, Cgil in piazza a Campobasso

CAMPOBASSO – “Iniziative in ogni capoluogo di provincia dell’Abruzzo e del Molise, organizzate da ogni singola Camera del Lavoro per dare voce a proposte, condivisioni, confronti e idee sul tema della partecipazione alla vita politica con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza del referendum come strumento di coinvolgimento per decidere insieme il domani, ma anche per presentare ufficialmente i comitati elettorali provinciali”. Lo afferma la Cgil Abruzzo Molise, annunciando le iniziative sul territorio nell’ambito dell’avvio in tutta Italia della campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno.

La Cgil spiega che “Con la decisione della Corte Costituzionale che ha ritenuto validi e ammissibili cinque quesiti referendari per i quali nel 2024 furono raccolte cinque milioni di firme, ricorda il sindacato, sono stati formalmente indetti i referendum abrogativi di alcune norme attinenti i licenziamenti illegittimi, la durata dei contratti e la riduzione del lavoro precario, la sicurezza sul lavoro e i tempi per la richiesta di concessione della cittadinanza”. Appuntamento a Campobasso, in corso Vittorio Emanuele, il 12 aprile dalle ore 10.